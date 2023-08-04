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Пятница 4 августа

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Роман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов!

Роман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов!
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Роман Костомаров демонстрирует непоколебимую силу духа.

После полугода в больнице спортсмен пытается адаптироваться к обычной жизни. Фигурист учится жить с протезами. В этом ему помогает в первую очередь семья – супруга Татьяна Домнина и дети.

Роман Костомаров вернулся домой и теперь, судя по всему, старается не пропускать важные события из жизни родных. Например, он ходит на тренировки 12-летней дочери. Анастасия занимается большим теннисом. В личном блоге спортсмен опубликовал кадры с занятия наследницы и пошутил по поводу своих ампутированных конечностей.

"А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу", – выдал спортсмен.

Впрочем, кто знает, возможно, фигурист еще сможет сыграть с дочерью в большой теннис, ведь технологии не стоят на месте. Может быть, через несколько лет протезы для рук выйдут на новый уровень, и Роман Костомаров еще поборется с Анастасией на корте.

Силе духа Романа Костомарова можно позавидовать. В личном блоге спортсмен публикует подробности своей реабилитации. Врачи помогают мужчине без кистей и стоп привыкнуть к протезам, научиться на них двигаться.

Судя по всему, Костомаров замотивирован на то, чтобы не только вернуться к обычной жизни, но и попробовать снова встать на лед. По крайней мере, это следует из публикаций Татьяны Навки – партнерши фигуриста.

4 августа 2023, 16:41
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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