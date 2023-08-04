Умерла жена Раймонда Паулса

Раймонд Паулс и Лана Паула начали встречаться более 60 лет назад.

Печальные новости пришли из Латвии. Ушла из жизни супруга всемирно известного композитора Раймонда Паулса. Бурные отношения между супругами начались более 60 лет, и Лана Паула (настоящее имя Светлана Епифанова, — Прим. ред.) навсегда стала главной музой народного артиста СССР.

Жены великого пианиста не стало в пятницу, 4 августа. Об этом общественности сообщили родственники овдовевшего музыканта. Сам Раймонд Паулс разбит тяжелым горем и, очевидно, не готов общаться с прессой.

Внучка Раймонда Паулса в социальных сетях подчеркнула, что потеряла любимую бабушка, которая была "самым лучшим человеком на свете". Подробности трагический истории пока не разглашаются. Однако известно, что супруга маэстро долгое время болела.

В минувшем года Лана Паула перенесла операцию из-за проблем с ногой. Однако улучшений не последовала. Наоборот, Раймонд Паулс обращал внимание, что супруге становиться все хуже.

Еще недавно композитор появился на светском мероприятии в одиночестве. Он отметил, что здоровье не позволяет супруге вставать с постели.

Раймонд Паулс прославился на весь Советский Союз, а потом и на весь мир благодаря бесчисленным музыкальным композициям, вышедшим из-под его пера. Песни композитора исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и другие звезды.