Больно: Варум оставила Агутина не в силах терпеть

Леонид Агутин выдержал достойно. После стольких лет брака Анжелика Варум стала для него родным человеком.

На днях артисту исполнилось 55 лет, и по этому случаю он устроил большой юбилейный концерт в Москве. Однако на этом знаменательном событии не оказалось его жены. Куда пропала Анжелика Варум? Вопрос сильно забеспокоил фанатов. Леонид Агутин отдувался один, без верного и любимого партнера, с которым так давно делил сцену. Иногда его выручал отец.

Певец рассказал, что жена отсутствовала по состоянию здоровья. Ну а подробности ее состояния журналисты все-таки узнали. Пресс-секретарь звезды Ольга Борхес-Яровая объяснила, что Анжелика Варум оставила Леонида Агутина без дуэта на праздничном вечере по объективной причине — ей было больно.

Всему виной коварная простуда, которая настигла эстрадную диву. Из-за боли в горле пострадал главный инструмент знаменитости — голос. Петь при таком раскладе довольно мучительно, да и качество, как известно, оставляет желать лучшего.

Получается, Анжелика Варум оказалась не в силах терпеть боль в горле на протяжении мероприятия, поэтому и пропустила его. К счастью, Леонид Агутин воспринял досадную ситуацию по-мужски, ведь здоровье супруги для него важнее. Во время концерта он отметил, что когда жена поправится, они обязательно споют вместе.