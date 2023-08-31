"Было ошеломительно": поникшая Высоцкая объявила о прощании

31 августа супруга Андрея Кончаловского вышла на связь с новостью. Юлия Высоцкая ограничилась парой фраз.

Пришло время подводить итоги и благодарить судьбу за счастливые мгновения, которые уже никогда не повторятся. Как бы ни было тяжело, рано или поздно нужно уметь расставаться с прошлым, не оглядываясь назад. Метеочувствительные люди сейчас ощущают смену времен года, дни короче, температура ниже. Юлия Высоцкая объявила о прощании с летом.

В микроблоге она разместила черно-белое селфи. На фото она лежит в солнечных очках и наушниках. Никакой улыбки, поникшая жена Андрея Кончаловского передала тоскливое настроение.

"Это лето было ошеломительно. Это лето случилось невероятно насыщенным, длинным и интересным. Люди-человеки, работа, дороги, нервы, радости, музыка, слова, ошибки, прорывы, грусть, восторг – все мои открытия. Это лето, я буду по тебе скучать!" – написала Юлия Высоцкая.

Поклонники решили обсудить тему, которую подняла актриса в социальной сети. Некоторые рассказали, как провели последние три месяца и где успели побывать. Несмотря на конец теплого сезона, у многих путешествия не заканчиваются. Россия – страна возможностей. Как пишет "Царьград", на туристические места внутри государства обращают внимание и представители власти.

Напомним, летом Юлия Высоцкая много работала и отдыхала в Петербурге. Она всем сердцем любит Северную столицу и восхищается ее красотами.