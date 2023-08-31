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Четверг 31 августа

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"Злоупотребляет": кем стала Пугачева в Израиле

"Злоупотребляет": кем стала Пугачева в Израиле
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Юрист Георгиева объявила о темной стороне Примадонны. По ее словам, Алла Пугачева пытается уйти от ответственности.

Заграничная жизнь исполнительницы хита "Миллион алых роз" привела к образованию долга за газ в России. Сумма для звезды такого уровня довольно небольшая – менее 16 тысяч рублей. Учитывая доходы певицы, она может внести деньги без особого труда, однако не торопится это делать. Алла Пугачева, как пишет Mash, нарвалась на судебный иск со стороны ресурсоснабжающей организации.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" получило занимательную информацию от юриста Георгиевой, которая четко дала понять, кем стала Примадонна в Израиле. По мнению специалиста, теперь звезда – недобросовестный должник, поскольку увиливает от погашения долга в силу местоположения. Согласно правовым нормам, выданные российским судом исполнительные листы не имеют весомого значения за границей.

"Зная о том, что можно избежать ответственности, она просто злоупотребляет правом", – подметила эксперт, оценивая план, которым, похоже, руководствуется Алла Пугачева.

Однако поставщик газа на участок Примадонны может разрешить ситуацию в свою пользу. По словам юриста, есть несложная схема, путем которой организация способна полностью прекратить оказание услуг звезде. Это нужно, чтобы долг не увеличивался с течением времени.

Георгиева напомнила, что долги передаются по наследству. Так что Алла Пугачева оказывает родным медвежью услугу.

31 августа 2023, 18:24
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молодых мужчин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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