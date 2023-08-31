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Четверг 31 августа

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На уехавшую за границу Пугачеву подали в суд из-за долгов

На уехавшую за границу Пугачеву подали в суд из-за долгов
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СМИ сообщают, что Примадонна задолжала одной из московских газовых компаний.

Уже больше года Алла Пугачева не живет в России. Прошлой весной артистка уехала за границу, но навсегда ли – большой вопрос. В отличие от некоторых других покинувших страну звезд, которые категорически отказываются возвращаться, Примадонна уже несколько раз приезжала на родину по делам.

Вероятно, даже если бы Алла Борисовна захотела, полностью отделиться от России у нее бы не получилось. Как известно, история с ее замком в деревне Грязь, который, по слухам, хотели продавать, так и не получила логического завершения. Кроме того, не так давно появилась информация, что на родине у певицы есть долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за недвижимости. А теперь у Пугачевой, если верить источнику, нашли еще одну задолженность.

URA.ru уточняет, что на Аллу Борисовну подала в суд одна из московских газовых компаний. По информации СМИ, артистка должна "Газпром межрегионгаз" более 15 тысяч рублей. Сообщается, что звезда не оплатила газ за свой загородный участок в поселении Первомайское в мае и июне этого года.

Как предполагает Царьград, другим способом связаться с уехавшей за границу Примадонной не вышло. Поэтому, вероятно, газовикам пришлось обратиться в суд для решения проблемы. Также СМИ уточняют, что у артистки есть участок в 1,2 тысячи квадратов, о котором ранее было неизвестно. Как сообщается, земля находится в ДСК "Творчество" в Новой Москве.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что названа преемница укатившей за границу Пугачевой.

31 августа 2023, 14:53
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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