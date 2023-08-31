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Четверг 31 августа

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Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно

Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно
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Уже второго сентября в эфире "СОЛНЦА" стартует новый сезон "КВН. Дети", который впервые создали эксклюзивно для зрителей телеканала. Новые ведущие, новые жюри и новые команды с талантливыми ребятами со всей страны!

Уже второго сентября в эфире «СОЛНЦА» стартует новый сезон «КВН. Дети», который впервые создали эксклюзивно для зрителей телеканала. Новые ведущие, новые жюри и новые команды с талантливыми ребятами со всей страны!

За право стать победителем будут бороться 29 лучших детских команд КВН со всей России и одна команда из Белоруссии. Среди членов жюри во втором сезоне будет популярная киноактриса и ведущая – Екатерина Скулкина. Дни.ру пообщались со звездой Comedy Woman в преддверии нового сезона и разузнали интересные подробности детского комедийного шоу.

В преддверии 2 сезона КВН. Дети поделитесь впечатлениями о прошедшем, 1 сезоне? Что для вас стало открытием?

Это новый замечательный сезон. Открытием стали невероятные, талантливые дети, которые наращивают свое актерское мастерство, они еще лучше поют, еще лучше танцуют и командная работа стала еще более слаженной. Каждая команда для меня – это открытие.

Насколько тяжело выставлять оценки детям? Как вы отбираете лучших?

Это неимоверно сложно. Сложнее, чем можно себе представить. Я стараюсь быть объективной, стараюсь максимально для себя понять, у кого была более качественная работа. Но отбираем мы коллегиально – у каждого члена жюри свое мнение и проходит та команда, которая собрала как минимум 2 голоса из трех. Была бы моя воля, я бы выбрала всех! Но тогда соревнование не имело бы смысла.

Смотрят ли ваши дети КВН. Дети? Планируют ли смотреть второй сезон?

У меня сын, который всегда со мной приходит на каждую игру и после мы всегда жарко обсуждаем. Зачастую он всегда согласен с моим решением. Он болеет за все команды и, конечно, смотрит игру в зале вместе со мной. Потом он смотрит выпуски по телевизору и пересматривает то, что ему особенно понравилось. Зовет с собой друзей и продвигает КВН в своих детских кругах. Он большой поклонник и детского КВНа, и взрослого.

Со 2 сентября на телеканале «СОЛНЦЕ» покажут второй сезон. Поделитесь своими впечатлениями о старте нового сезона?

Самое главное – будет красиво, ярко и смешно! Но не без слез, конечно. Но слезы – это ступенька в дальнейшем развитии команд.

Кто уже успел вас удивить? Появились ли «любимчики»?

Не люблю слово "любимчики", мне понравились все ребята. Но есть запомнившиеся, это команда «нескучный дом», где играют ребята, оставшиеся без попечения родителей. Они очень крутые! Ребята подготовили очень качественное выступление и они невероятные молодцы!

Чтобы бы пожелали участникам нового сезона?

Я желаю всем командам дойти до того этапа, до которого они планировали дойти. Не в этом сезоне, так в следующем или еще в следующем. И чтобы они наслаждались тем, что они делают. Важно поймать это ощущение на сцене, когда игра в кайф!

31 августа 2023, 13:32
Екатерина Скулкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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