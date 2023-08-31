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Четверг 31 августа

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"Назвал меня полоумной старухой": Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту

"Назвал меня полоумной старухой": Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту
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Артистка прокомментировала нелицеприятные слова коллеги в ее сторону.

Валентина Талызина – одна из самых любимых зрителем отечественных актрис. Уже более полувека она играет на сцене и примеряет на себя новые роли в кино. В этом году артистке исполнилось 88 лет, но даже в таком почтенном возрасте она продолжает радовать своим талантом публику. Впрочем, не все считают, что это достойно уважения.

На днях Михаил Ширвиндт позволил себе нелестное высказывание в адрес Валентины Талызиной, прокомментировав ее недавнее интервью. В беседе с Вячеславом Манучаровым артистка сделала несколько неоднозначных заявлений о некоторых коллегах. После просмотра ролика часть публики предположила, что актриса говорит странные вещи в силу возраста. К такому же выводу пришел Ширвиндт.

В своем блоге Михаил Ширвиндт назвал Валентину Талызину "полоумной старушкой" и заявил, что ему ее жаль. Артистка не стала пропускать эти слова мимо ушей и ответила оскорбившему ее коллеге. Как пишет Общественная служба новостей, звезда напомнила, что по-прежнему успешно выступает и играет главные роли.

"Он назвал меня полоумной старухой. Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского "Волки и овцы", – заявила Валентина Талызина.

Кроме того, артистка отметила, что постановки с ее участием пользуются большим спросом среди зрителей. По словам знаменитости, билеты на спектакль с трудом можно достать из-за огромного количества желающих.

31 августа 2023, 12:16
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков с супругой телеведущей Сати.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой Ириной Черномуровой.
Актер Армен Джигарханян и актриса Светлана Немоляева (в центре).
Актриса Марина Зудина.
Актер Владимир Андреев.
Актер Леонид Броневой.
Актер Виктор Вержбицкий.
Актер Александр Збруев.
Актеры Александра Захарова и Виктор Раков.
Актер Семен Шкаликов.
Художественный руководитель "Московского академического театра сатиры" Александр Ширвиндт.
Актер Дмитрий Певцов.
Актер Антон Шагин (в центре).
Актер Александр Лазарев.
Вдова актера Александра Абдулова Юлия с дочерью Женей.
Глава дирекции музыкального вещания телекомпании "Первый канал", продюсер Юрий Аксюта с супругой Татьяной.
Николай Караченцов (в центре), его супруга, актриса Людмила Поргина (справа) и президент Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" Борис Беленький (слева).
Актер Иван Агапов.
Президент Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот" Борис Беленький, актер Виктор Раков и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров (слева направо).
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.

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