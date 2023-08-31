Пришлось нанять охрану: Караулова стала жертвой преследования

Знаменитость рассказала, какие чувства испытала, когда ее личные границы так грубо нарушили.

Юлианна Караулова – популярная певица и телеведущая. Почти 20 лет назад артистка стремительно ворвалась на российскую сцену, и с тех пор обросла огромной армией поклонников. Иногда, как и любой знаменитости, ей приходится сталкиваться с почитателями своего творчества в обычной жизни. К сожалению, далеко не все из них оказываются тактичными и уважают чужие личные границы.

В беседе с Пятым каналом Караулова призналась, что ей не повезло столкнуться с поистине пугающим поведением одного из поклонников. Однажды блондинка стала жертвой преследования со стороны мужчины. Оказавшись в подобной ситуации, артистка чувствовала себя очень некомфортно.

По словам Юлианны, в свое время она решилась рассказать об одном из эпизодов преследования. Однако воздыхателя это не отпугнуло. Наоборот, он стал вести себя еще активнее, посчитав, что таким образом у него есть шанс видеть звезду чаще. Певица призналась, что такое поведение со стороны мужчин вызывает у нее страх.

"Поэтому десять раз подумайте, стоит ли нарушать личное пространство человека в тех местах, где он к этому не готов", – призвала Юлианна Караулова.

Также артистка рассказала, на какие меры ей пришлось пойти, чтобы обезопасить себя. Исполнительница не только обратилась в полицию, но и наняла охрану, которая сопровождала ее вне дома. Кроме того, знаменитость стала избирательнее публиковать информацию в соцсетях, чтобы лишний раз не обнародовать свое местоположение.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Караулова в шоу "Маска" вышла к зрителям пьяненькая.