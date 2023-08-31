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Четверг 31 августа

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Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом

Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом
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Певица считает, что бывший супруг передавал информацию о ней ее родителю-опекуну.

Бритни Спирс смело можно назвать одной из тех звезд, которых никогда не перестают обсуждать. Увы, зачастую это связано не с радостными событиями, происходящими в ее жизни, а с громкими скандалами. Пару недель назад на весь мир прогремела новость о том, что певица разводится с фитнес-инструктором Сэмом Асгари спустя год брака. В этот союз и без того мало кто верил, а теперь опасения поклонников лишь подтвердились.

Как многие и предполагали, развестись мирно у супругов не вышло. Асгари обвинил Спирс в изменах и потребовал пересмотра брачного контракта, согласно которому ему не должно достаться ничего из имущества жены. Как оказалось, у Бритни нашлось, чем ответить экс-возлюбленному.

СМИ сообщают, что артистка тоже выдвинула против бывшего мужа обвинение. Звезда заявила, что мужчина лгал ей на протяжении всей совместной жизни. По мнению блондинки, Асгари находился в сговоре с ее отцом, который долгое время был ее опекуном. Бритни уверена, что Сэм шпионил за ней и докладывал всю информацию ее родителю. За это, как считает певица, экс-избранник получал награду в виде средств, которые были взяты из ее же кармана.

Информация, которую обнародовала одна из приятельниц артистки, вызвала противоречивые мнения. Некоторые искренне пожалели Спирс, понимая, что в ее непростой ситуации она вполне могла угодить в такую ловушку. Однако нашлись и те, кто не поверил в историю со шпионажем. По их мнению, подобные обвинения кажутся странными на фоне того, что еще недавно певица называла мужа главной поддержкой и опорой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое.

31 августа 2023, 09:25
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: ImagePressAgency/face to face / Image Press Agency / www.globallookpress.com
Daily mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые смелые наряды Бритни Спирс

В начале карьеры менеджеры Бритни старательно эксплуатировали ее сексуальный образ: голый живот был коронной "фишкой" звезды.
Бритни в образе восточной красавицы.
Ультракороткое платье в сочетании с чулками в сетку тоже смотрится довольно откровенно.
Дырка на колготках может быть довольно пикантным дополнением наряда.
Кажется, здесь поп-дива несколько перегнула палку.
Как вам такое необычное декольте?
"Скромняжка" Бритни.
Это платье без нижнего белья смотрится несколько вульгарно.
Ослепительно белое нижнее белье просто потрясающе смотрится на звезде.
Впрочем, и кружевное черное сидит неплохо.

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