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Четверг 31 августа

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Молодая жена Цекало без стеснения оголилась

Молодая жена Цекало без стеснения оголилась
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Дарина Эрвин и Александр Цекало вместе уже несколько лет.

В личном блоге девушка поделилась фото, на котором без стеснения оголяется. У Дарины Эрвин прекрасная фигура, особенно она гордится, судя по всему, грудью, поэтому часто публикует кадры на грани фола. Интимную часть тела иногда еле-еле прикрывает платье или топ. На этот раз супруга Александр Цекало предстала в комбинезоне телесного цвета, лямки котором закрывают лишь соски.

Ранее продюсер был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара была вместе с 2007 года, у них подрастали двое детей. Впервые о романе женатого артиста заготовили в 2018-м, когда он появился на одном из светских мероприятий в компании жгучей брюнетки в откровенном наряде.

Александр Цекало без стеснения обнимал и целовал спутницу. Тогда же стало известно, что девушка рядом с продюсером – художница и сценаристка Дарина Эрвин. Ее сразу же окрестили разлучницей, несмотря на то что Цекало выступил с заявлением, объявив о разводе с Галушкой. По слухам, после расставания продюсер оставил Галушке дом и машину.

Последнее время Александр Цекало предпочитает вести закрытый образ жизни и редко появляется даже на фото с женой. Он не ведет социальные сети и избегает публичности.

31 августа 2023, 08:22
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

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