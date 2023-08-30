"С самого утра убираю": родившая Тодоренко отчаянно борется с фекалиями

Певица, актриса и телезвезда Регина Тодоренко пожаловалась на испражнения вокруг себя. У ребенка начались проблемы.

За здоровьем детей солиста группы "Smash!!" и ведущей шоу "Орел и решка" следит едва ли не вся страна. Как родители Влад Топалов и Регина Тодоренко однозначно состоялись, однако у них и дело возникают проблемы с маленькими сорванцами. Старший мальчик в семье Михаил недавно разбил голову, а на днях младший ребенок четы по имени Мир серьезно захворал.

Звездная мама описала недуг крошки-сына в личном блоге. Она заподозрила у мальчика то ли ротавирус, то ли отравление. Как бы то ни было, расстройство желудочно-кишечного тракта дало о себе знать. В итоге почти бессонная ночь Регины Тодоренко переросла в увлекательный аттракцион по отчаянной борьбе с фекалиями.

"В общем, с самого утра убираю [испражнения] и пытаюсь собрать себя как пазл, чтоб приехать на съемку хотя бы с одним открытым глазом", — рассказала ведущая шоу "Орел и решка". Она во всей красе познает радость материнства и, как считают некоторые пользователи Сети, слегка перегибает палку.

Несмотря на сюрпризы судьбы в виде детских экскрементов, Регина Тодоренко чувствует себя счастливой и не боится экспериментировать со своей жизнью. "Я на позитиве. Верю, что все будет хорошо", — признается звездная мама.