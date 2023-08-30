Многодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото: Делюсь

Ослепительная блондинка продемонстрировала округлившиеся формы и не только. Мария Кожевникова в предвкушении маленького чуда.

Зритель хорошо запомнил ее по роли Аллочки — легкомысленной красотки из сериала "Универ", а ведь с годами актриса стала солидной женщиной и многодетной мамой. Сейчас в семейной жизни звезды экрана большое счастье — она ждет четвертого ребенка. Мария Кожевникова сообщила радостную новость на своей страничке в соцсети.

Сделала она это довольно экстравагантно: опубликовала пикантное фото, где предстала в пиджаке на голое тело с огромным животом. Будучи на сносях, звезда сериала "Универ" показала лишнего — в кадр попала и ее обнаженная грудь. Конфуз вышел!

"Делюсь с вами самым заветным", — отметила Мария Кожевникова. Она добавила, что многие личности из ее окружения не в курсе "интересного положения". Сейчас знаменитость воспитывает от избранника троих сыновей. Неужели на этот раз будет девочка?

"Наша любовь множится", — написала Мария Кожевникова с отсылкой к спутнику жизни, бизнесмену Евгению Васильеву. С предпринимателем актриса венчалась в Ницце десять лет назад. Как передает "Радио 1", официального бракосочетания у пары не состоялось.

ОСН отмечает, что, по словам артистки из сериала "Универ", штамп в паспорте не играет роли. За долгие годы совместной жизни с возлюбленным Мария Кожевникова проверила чувства и теперь нисколько в них не сомневается.