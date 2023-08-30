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Среда 30 августа

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"Напоказ": Собчак разместила фото живота со словами о беременности

"Напоказ": Собчак разместила фото живота со словами о беременности
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Супруга Константина Богомолова заговорила о сокровенном. Журналистка Ксения Собчак умеет ярко преподносить новости.

Знаменитая блондинка любит подогревать интерес публики, поэтому выбирает для обсуждения темы, которые волнуют многих ее поклонников. Телеведущая дискутирует о личной жизни, человеческой внешности и морально-нравственных ценностях. А еще Ксения Собчак регулярно становится жертвой слухов на тему беременности. Как ей это удается — тот еще вопрос.

Впрочем, это не мешает знаменитости рассуждать в телеграм-канале на тему родов и подготовки к ним. Недавно Ксения Собчак разместила фото "беременного" живота у разных женщин, гуляющих по улицам. Кадры были сделаны за границей — в Париже и Копенгагене. Там, по словам журналистки, процветает мода на демонстрацию фигуры в "интересном положении".

"Как вообще относитесь к этому беременному тренду – напоказ?" — спросила у аудитории Ксения Собчак.

Многие отметили, что открытый живот вместе с пупком не красит будущих мам. Такой имидж сочли странным и даже неприятным. Однако Ксения Собчак получила комментарии и в другом ключе.

"Ощущение, что беременность это что-то постыдное, что нужно прятать и скрывать. Личное дело каждой женщины эмоционально переживать этот период. Хотят – пусть показывают, не хотят – скрывают", — написала некая Ирина.

Телезвезда попала точно в цель, заинтересовав поклонников вечно актуальными вопросами. Что удивительно, Ксения Собчак не потрудилась найти для фанатов какую-то стоящую информацию. Хотя новости на такие щекотливые бывают весьма занятными. Например, URA.RU пишет, можно ли работать в декрете без потери выплат.

30 августа 2023, 20:22
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Собчак• Требует проверки

Фоторепортаж

Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру

Актриса Ольга Аничкова.
Посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров и художественный руководитель Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный.
Режиссер Константин Богомолов.
Литературный критик Валерия Жарова и писатель Дмитрий Быков.
Писатель Виктор Ерофеев.
Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников и телеведущая Ксения Собчак.
Ксения Собчак в зрительном зале.

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