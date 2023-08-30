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Среда 30 августа

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"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
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Ведущая телепроекта "Дом-2" растранжирила целое состояние. Ксения Бородина готовится к 1 сентября.

День знаний в 2023 году по традиции связан с расходами у родителей, которые собирают детей в школу. Спрос на товары для образовательной деятельности в условиях капитализма побуждает продавцов повышать цены, да порой так, что простой карандаш стоит как позолоченный. Даже звезды шоу-бизнеса негодуют из-за трат на детей, в их числе — мама двоих детей Ксения Бородина.

Дочери звезды шоу "Дом-2" привыкли жить в роскоши, поэтому и одеваются соответствующе. В семье с финансами проблем нет, однако школьные атрибуты для "элитных" школьников тоже безумно подорожали. Ксения Бородина призналась, что покупки для наследниц к 1 сентября бьют по карману.

Знаменитость рассказала подписчикам, на что спустила деньги. Ничего из ряда вон выходящего — даже повседневная одежда для учебы влетела копеечку. Если б Ксения Бородина вместо приобретения школьных нарядов отдала ту же сумму рядовой пенсионерке из провинциальной деревни, бабушка могла бы жить на эти средства целый год.

"После каждого похода в магазин думаю: "Хорошо, что мама работает". Школьная форма на девочек обошлась в 110 тысяч. И это не считая канцелярии и других расходов", — поделилась мыслями ведущая шоу "Дом-2".

Отметим, что в большинстве случаев есть резон сэкономить, не покупая стандартные одноразовые товары на День знаний. Все-таки инфляция на дворе, живем в непростое время, не каждый зарабатывает много, как Ксения Бородина. К тому же, передает URA.RU, в некоторых школах страны меняется формат проведения линеек.

30 августа 2023, 19:05
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Бородиной• Требует проверки

Фоторепортаж

Бородина пришла в школу без штанов

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Фото: instagram.com/achekhova
Фото: instagram.com/alexei.yagudin
Фото: instagram.com/danaborisova_official
Фото: instagram.com/borodylia

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