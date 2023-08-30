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"Наслаждаемся": Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой

"Наслаждаемся": Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой
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Актер провел время с супругой в бане и опубликовал снимки в социальных сетях.

В последнее время многие поклонники перестали узнавать Павла Прилучного. Еще недавно артист не мог похвастаться репутацией примерного семьянина, но все изменилось, когда в его жизни появилась Зепюр Брутян. В 2022 году влюбленные сыграли свадьбу, а этой весной у них родился сын. Ранее в этот союз мало кто верил, но теперь трудно поспорить с тем, что рядом со второй супругой Прилучный преобразился во всех смыслах.

35-летняя звезда сериала "Мажор" выглядит счастливой как никогда. Актер проявляет себя как верный муж и заботливый отец, а поклонники не перестают восхищаться идиллией, которую тот демонстрирует в социальных сетях. Накануне в блоге Павла появился очередные трогательные семейные кадры.

Актер попал на камеру вместе с супругой во время совместного отдыха. На фото влюбленные развлекаются по методу Анастасии Волочокой. Ни для кого не секрет, что балерина – большая любительница париться в бане. Вот и Прилучный решил устроить им с женой подобное расславляющее времяпрепровождение.

Павел предстал на кадре полуобнаженным, а Зепюр – в бикини черного цвета. Влюбленные надели утепленные банные шапки и окунулись в бочку с водой. А на следующем кадре пару запечатлели на сеновале. В своем блоге Брутян рассказала о том, как прошел отдых. "Наслаждаемся чистым воздухом и отключаемся от повседневной суеты", – подписала актриса один из кадров.

Очевидно, отдых вдвоем помог супругам расслабиться и восстановить силы. Вероятно, не зря Анастасия Волочкова постоянно призывает подписчиков париться в бане.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео.

30 августа 2023, 12:42
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Актриса Агния Кузнецова.
Продюсер Влад Ряшин и актриса Анна Банщикова. Анна, кстати, впервые вышла в свет после рождения ребенка.
Игорь Угольников пользуется авторитетом среди продюсеров.
Звезда "Гражданского брака" Агата Муцениеце надеялась, что ее супруг Павел Прилучный победит в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" и даже поспорила на деньги, но проиграла. Лента с Прилучным был удостоен награды в номинации "Лучший мини-сериал".
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Актриса Мария Кожевникова.
Актриса Мария Кожевникова и продюсер Игорь Угольников.

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