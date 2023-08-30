"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом

Дарья Мороз, Гоша Куценко, Екатерина Варнава, Мария Погребняк, Марина Александрова, Анна Снаткина, Алексей Учитель и многие другие блистали в этот вечер на красной дорожке в киноцентре "Октябрь". Но всех, кажется, перещеголял Дмитрий Иноземцев.
Прозрачный костюм известного своим креативом американского дизайнерского бренда выгодно подчеркивал финансовую и мужскую состоятельность "любовника" Алены Блин. Возможно, такой наряд кому-то покажется слишком дерзким, и, может быть, даже похабным. Но зато все заметили, все оценили и все восхитились холеным телом Дмитрия.
"Можно уж было трусы и не надевать", "Трусы явно лишние", "Будто в стрип-клубе побывали", – шептались звезды, обсуждая смелый вид Иноземцева.
В паре со знаменитым стилистом Дарьей Правич у них вышел отличный модный дуэт. Хотя в метро, конечно, в таком эпатажном наряде появляться рискованно. Гомофобы такой креатив не оценят.
Рассматривая дерзкий костюм Дмитрия, многие едва не забыли про цель презентации, которая обещала много новинок. Среди них – "Постучись в мою дверь", "Мамонты", "Ира", "Министерство всего хорошего". Всего онлайн-кинотеатр планирует выпускать не менее 25 уникальных проектов в год.