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Среда 30 августа

12:12"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом 11:06Кто и за что дал Бузовой пинка за границей? 10:16Возвращение "Давай поженимся" обернулось скандалом. Что произошло? 09:19"Напоминает червяка в навозной жиже": известный режиссер раскрыл свое отношение к Панину 08:20Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором" 06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет 04:24Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог 02:28В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове 00:18Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД 22:50В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности 22:17Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова 21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога
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"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом

"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом
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Про Дмитрия Иноземцева до сих говорили как про "любовника Алены Блин". Основанием для слухов были пикантные фото с совместного мальдивского отдыха на роскошной вилле.

Теперь уже бывший ее директор "оперился" и сам красуется на светских тусовках. Появился он и на презентации сезона онлайн-кинотеатра Okko.

Дарья Мороз, Гоша Куценко, Екатерина Варнава, Мария Погребняк, Марина Александрова, Анна Снаткина, Алексей Учитель и многие другие блистали в этот вечер на красной дорожке в киноцентре "Октябрь". Но всех, кажется, перещеголял Дмитрий Иноземцев.

Прозрачный костюм известного своим креативом американского дизайнерского бренда выгодно подчеркивал финансовую и мужскую состоятельность "любовника" Алены Блин. Возможно, такой наряд кому-то покажется слишком дерзким, и, может быть, даже похабным. Но зато все заметили, все оценили и все восхитились холеным телом Дмитрия.

"Можно уж было трусы и не надевать", "Трусы явно лишние", "Будто в стрип-клубе побывали", – шептались звезды, обсуждая смелый вид Иноземцева.

В паре со знаменитым стилистом Дарьей Правич у них вышел отличный модный дуэт. Хотя в метро, конечно, в таком эпатажном наряде появляться рискованно. Гомофобы такой креатив не оценят.

Фото: пресс-служба

Рассматривая дерзкий костюм Дмитрия, многие едва не забыли про цель презентации, которая обещала много новинок. Среди них – "Постучись в мою дверь", "Мамонты", "Ира", "Министерство всего хорошего". Всего онлайн-кинотеатр планирует выпускать не менее 25 уникальных проектов в год.

30 августа 2023, 12:12
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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