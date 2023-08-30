Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором"

Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Среда 30 августа

08:20Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором" 06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет 04:24Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог 02:28В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове 00:18Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД 22:50В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности 22:17Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова 21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором"

Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором"
81

Михаил Ширвиндт на днях высказался в своих социальных сетях о Валентине Талызиной и других известных коллегах.

Не так давно актриса дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором сделала ряд неоднозначных заявлений. Например, она уверена, что Алла Пугачева и Лия Ахеджакова на самом деле скрывают свое происхождение. Якобы Примадонна, получившая гражданство Израиля, действительно имеет еврейские корни, а отца артистки звали Борух. "А? Русской захотела стать!" – выдала Талызина.

Мнение пользователей Сети после выхода интервью разделилось. Многие посчитали, что у актрисы есть некоторые проблемы в силу возраста. Михаил Ширвиндт придерживается того же мнения. Телеведущий обозвал артистку "полоумной старушкой", которая выжила из ума.

Кроме того, досталось и Владиславу Манучарову. Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором", который на просторах интернета собирает персонажей вроде Ангелины Вовк и Татьяны Васильевой, которые говорят всякий бред в адрес своих коллег.

"Мне очень жаль эту несчастную актрису. Мне не жалко Манучарова, который такой мелкий провокатор, который лазит по просторам интернета и находит полоумных старушек вроде Талызиной", – заявил Михаил Ширвиндт.

Кроме того, он сравнил телеведущего с собакой, которая, желая привлечь к себе внимание, валяется в экскрементах. "Но это собака. А когда это делают люди, это очень плохо", – считает артист.

30 августа 2023, 08:20
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Манучаров упал на колени перед Гребенкиной

Басков пригласил своего друга Владимира Широкова на съемки клипа в деревушку Скогуар на юге Исландии.
Поздравить звездного фотографа с открытием выставки также пришел певец Митя Фомин.
Широков признался, что для него это были одни из самых сложных съемок. "Огромные расстояния, которые мы преодолевали каждый день от Рейкьявика до тех мест, где мы снимали, ранние подъемы, жуткий холод, но все это становится неважным, когда видишь невероятную красоту, ледяные просторы и ощущаешь свободу, когда на расстоянии, видимое глазу, нет ни души", - вспоминает фотограф.
Продюсер Валерия Кумпф (слева) привела на выставку родственников.
Фигуристку Анастасию Гребенкину очаровали исландские пейзажи.
Мастерство Владимира успели по-достоинству оценить не только в России, но и далеко за ее пределами. Это съемки таких звезд, как Алла Пугачёва, Дима Билан, Рената Литвинова, Ален Делон, Кристина Агилера, Anastasia, Пеле, Дерил Ханна и другие.
Слева направо: певец Митя Фомин, актер Вячеслав Манучаров, фигуристка Анастасия Гребенкина, Владимир Широков, участник шоу "Хочу к Меладзе".

По теме

"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд

Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет

Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет
Анна Семенович – женщина без комплексов. Она не стесняется говорить, что думает, и показывать себя не только с идеальных ракурсов. Артистка в личном блоге опубликовала несколько видео, на которых готовится к фотосессии.

Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова

Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова
Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов госпитализирован. Ранее знаменитый зоолог и ученый рассказал об ухудшении самочувствия, проблемах с ЖКТ и "тревожных звоночках", на которые обратили внимание медики.

"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе

"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе
Заслуженный артист России обошел конкурентов в два счета. Николай Носков произвел фурор в нужном месте в подходящее время. В последние годы на долю талантливого музыканта выпало немало бед.

"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки

"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки
Исполнитель хита "Пьяные, счастливые" тщетно пытался отказаться от алкоголя. Марк Тишман сделал признание. Участник "Фабрики звезд", "Маски" и других резонансных телевизионных проектов пытался завязать с горячительными напитками, а в итоге нашел выпивке оправдание.

"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены

"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены
Российский певец разразился гневной отповедью. Прохор Шаляпин вне себя от возмущения. Из-за провокационных выступлений на ток-шоу артист получил скандальную славу.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 28/08ПндМалиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 29/08Втр"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 28/08ПндБузова показала видео поцелуя с Овечкиным 29/08Втр"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео