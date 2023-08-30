Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет

Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Среда 30 августа

06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет 04:24Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог 02:28В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове 00:18Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД 22:50В Санкт-Петербурге введена поминутная оплата парковки: подробности 22:17Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова 21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы 23:15Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет

Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет
3

Анна Семенович – женщина без комплексов. Она не стесняется говорить, что думает, и показывать себя не только с идеальных ракурсов.

Артистка в личном блоге опубликовала несколько видео, на которых готовится к фотосессии. Один из образов певицы стилист придумала декорировать корсетом, однако, чтобы надеть этот предмет гардероба на женщину, пришлось постараться.

Рабы, как в шутку Анна Семенович называет своих ассистентов, натягивали на нее корсет через низ, так как пышная грудь звезды просто не влезет в элемент гардероба. На видео артистка смеется и помогает девушкам втиснуть себя в черное кружевное белье поверх джинсов и футболки.

"Снизу я вообще не влезу в корсет! Я нестандартная женщина, у меня грудь больше бедер", – цитирует Анну Семенович Пятый канал.

В следующем видео звезда решила заодно пошутить на тему рабов, которых она исправно кормит и которым щедро платит. Ассистентки, судя по всему, не против таких шуток артистки, так как охотно подыгрывают, натягивая сапоги на ноги своей "госпожи".

Напомним, несколько недель назад в Сети разгорелся скандал из-за шутки Анны Семенович, которая назвала своих визажисток рабами. Пользователи не поняли юмора и отметили, что звезда обязана уважать труд других людей.

30 августа 2023, 06:13
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Приятное ощущение": Анна Семенович освоила новую профессию
Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова

Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова
Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов госпитализирован. Ранее знаменитый зоолог и ученый рассказал об ухудшении самочувствия, проблемах с ЖКТ и "тревожных звоночках", на которые обратили внимание медики.

"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе

"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе
Заслуженный артист России обошел конкурентов в два счета. Николай Носков произвел фурор в нужном месте в подходящее время. В последние годы на долю талантливого музыканта выпало немало бед.

"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки

"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки
Исполнитель хита "Пьяные, счастливые" тщетно пытался отказаться от алкоголя. Марк Тишман сделал признание. Участник "Фабрики звезд", "Маски" и других резонансных телевизионных проектов пытался завязать с горячительными напитками, а в итоге нашел выпивке оправдание.

"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены

"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены
Российский певец разразился гневной отповедью. Прохор Шаляпин вне себя от возмущения. Из-за провокационных выступлений на ток-шоу артист получил скандальную славу.

"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте

"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте
Ведущая Первого канала рассказала о личном. Екатерина Андреева разместила фото в микроблоге. Звезда программы "Время" долгое время казалась публике невозмутимой женщиной, которая способна реагировать на жуткие новости спокойно и без лишних эмоций.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 28/08ПндМалиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 29/08Втр"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 28/08ПндБузова показала видео поцелуя с Овечкиным 28/08ПндЧто будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?