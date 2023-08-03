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Четверг 3 августа

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Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби: Создает неправильное впечатлений у детей

Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби: Создает неправильное впечатлений у детей
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Виктория Дайнеко назвала Барби несуществующим идеалом. В детстве на утренниках певица выступала в роли Бабы Яги.

Общественность активно обсуждает фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг. Люди разного возраста по всему миру примеряют на себя одежду розовых тонов. При этом песня группы Aqua Barbie Girl обрела новую популярность и стала для многих путеводителем в мир беззаботной жизни.

Виктория Дайнеко оказалась из числа тех людей, кто предпочитает персонажей народного фольклора атрибутам западного маркетинга. "Мне кажется, Баба Яга — это такой прекрасный идол детский, который помогает всем оставаться самим собой. Потому что Барби создает все-таки неправильное впечатлений у детей, что нужно стремиться к какому-то несуществующему идеалу, подогнать себя под форматы красоты", — цитирует певицу Пятый канал.

Кроме того, исполнительница считает Барби ненастоящей, а русскую ведьму — живой и более родной для души.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко рассказала о серьезной проблеме, которая иногда мешает ей наслаждаться жизнью. Дело в том, что в последнее время звезда не довольна своей внешностью. Певица пожаловалась на отеки, которые одолели ее лицо. Поклонники отметили, что знаменитость выглядит великолепно несмотря ни на что.

3 августа 2023, 20:41
Виктория Дайнеко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Виктория Дайнеко

Александр Маршал и Виктория Дайнеко на "Фабрике звезд".
Дайнеко и группа "Мобильные блондинки", 2011 год.
Виктория Дайнеко на премии "Золотой граммофон", 2006 год.
Лондонский шик Дайнеко.
Вику за ее ослепительную улыбку называют "якутским бриллиантом".
Травма руки не отразилась на хорошем настроении.
Длину и стройность ног Вика умеет подчеркнуть и показать.
Немного солнца в холодной Москве.
Фигура у певицы отменная!
Вика умеет подшутить над собой.
В погоне за отличной фигурой.
Женщина-вамп.

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