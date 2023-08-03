Дайнеко отказалась восхищаться вездесущей Барби: Создает неправильное впечатлений у детей

Общественность активно обсуждает фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг. Люди разного возраста по всему миру примеряют на себя одежду розовых тонов. При этом песня группы Aqua Barbie Girl обрела новую популярность и стала для многих путеводителем в мир беззаботной жизни.
Виктория Дайнеко оказалась из числа тех людей, кто предпочитает персонажей народного фольклора атрибутам западного маркетинга. "Мне кажется, Баба Яга — это такой прекрасный идол детский, который помогает всем оставаться самим собой. Потому что Барби создает все-таки неправильное впечатлений у детей, что нужно стремиться к какому-то несуществующему идеалу, подогнать себя под форматы красоты", — цитирует певицу Пятый канал.
Кроме того, исполнительница считает Барби ненастоящей, а русскую ведьму — живой и более родной для души.
Напомним, ранее Виктория Дайнеко рассказала о серьезной проблеме, которая иногда мешает ей наслаждаться жизнью. Дело в том, что в последнее время звезда не довольна своей внешностью. Певица пожаловалась на отеки, которые одолели ее лицо. Поклонники отметили, что знаменитость выглядит великолепно несмотря ни на что.