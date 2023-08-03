"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы

Стало известно о том, что съемки программы "Поле чудес" приостановлены. Новость появилась на фоне сообщения о смерти Ирины Мирошниченко.

В эфире Первого канала показывают давно записанные выпуски капитал-шоу, о чем телезрители, скорее всего, даже не догадывались. Помощница Леонида Якубовича объяснила, с чем это связано.

Римма Агафошина в беседе с журналистами сообщила, что программу практически никогда не записывают в летний сезон. Дело в том, что вся съемочная команда уходит на заслуженный отдых, проводит отпуск и набирается сил перед следующим сезоном.

У поклонников нет повода для беспокойства, поскольку в скором времени записи эфиров возобновятся. На телеэкранах появятся новые интересные лица, а также лик отдохнувшего ведущего. "Пока вся группа на каникулах, кто где", — резюмировала Агафошина.

Стоит отметить, что новость о временной приостановке участия Якубовича в съемках "Поля чудес" появилась на фоне известия о безвременном уходе актрисы Ирины Мирошниченко. Мало кто знает, что в далеком 1994 году один из выпусков "Поля чудес" ознаменовался событием: на народной артистке РСФСР якобы собирался жениться Леонид Якубович. Потрясенные таким поворотом событий гости не сразу поняли, что все полученные известия — обыкновенная первоапрельская шутка.

На деле же любви между Якубовичем и Мирошниченко не было. Все это время знаменитостей связывали исключительно товарищеские отношения.