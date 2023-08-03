Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте

Умерла Ирина Мирошниченко Тесты Наследство Ирины Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном видеТолкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде "Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью Маленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиянМаленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиян

Лента новостей

Четверг 3 августа

16:20Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте 16:00Три развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко 15:00Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство 14:50"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко 13:34Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко 12:57Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь 11:43"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача 09:06По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку 08:03"До сих пор проедаем наследство": Шукшина вспомнила Советский Союз 06:05Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина 04:10Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии 02:09Часть россиян лишают компенсации за неиспользованный отпуск 00:03"Как мило!": кот решил подружиться с оленем (видео) 23:58Авиаэксперт: Риск столкновения самолета с птицами выше всего при взлете 23:53Более 44% россиян никому не дают денег в долг 23:37В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей 23:14Синоптики предупредили россиян о сильной жаре в Москве с 3 августа 22:47Исследование: Почти половина россиян чувствуют себя одинокими 22:30Юрист назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине 21:59Эксперт: Путешествовать по России на автобусах с гидами 21:22Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов 20:17Звезда фильма "Жмурки" Григорий Сиятвинда о любимом сказочном персонаже: Такой жанр 18:20Решетова сделала откровенное признание: Не переживает из-за отъезда сына 17:03"Обнимаю нашего новорожденного": Стриженова разместила фото 16:30"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми 14:23Королева о разладе в семье: Бывают шероховатости 13:34Подруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 11:00"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем? 04:12"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы 02:03Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция 00:01Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе 23:50Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии 23:40Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину 23:30Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер 23:15В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера 22:00В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников 20:00Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 18:00"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 16:30"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 16:00"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви 14:14Виктор Логинов из "Счастливы вместе" раскрыл свой главный страх 13:53"Суд назначил наказание": рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона 13:18Муцениеце показала поклонникам Пизу 11:01Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 09:26"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте 08:35Море слез: звезда сериала "Эйфория" скончалась в 25 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте

Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте
643

Стало известно, где народная артистка РСФСР найдет последний приют. Ирина Мирошниченко умерла в четверг, 3 августа.

Российский шоу-бизнес прощается с потрясающей актрисой, человеком широкой души, который окутывал теплом и позитивом все живое. Скончалась еще одна эпохальная дива советского кинематографа, впереди похороны. Ирина Мирошниченко была яркой искоркой, сияющей даже во мраке ночи, а ее ослепительная улыбка никого не могла никого оставить равнодушным.

Раскрыты обстоятельства траурной церемонии. Она состоится 7 августа. Начало пройдет в Московском художественном театре имени А.П. Чехова, где артистка верой и правдой служила около 60 лет. Планируемое время сбора — 11:00 мск.

По завершении прощания состоятся похороны Ирины Мирошниченко на Троекуровском кладбище. Могила народной артистки РСФСР будет в сакральном с точки зрения метафизики месте, ведь именно на этом погосте сконцентрированы захоронения гениальных творцов отечественного искусства.

Ирина Мирошниченко найдет последний приют рядом с выдающимися коллегами, которые навсегда вошли в историю российской эстрады и кинематографа. Их могилы — больше, чем просто памятные объекты для ритуального поклонения.

На Троекуровском кладбище покоятся Любовь Полищук, Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Юлия Началова, Борис Моисеев, Владислав Галкин и многие другие уникальные деятели культуры. Скоро к ним присоединится несравненная Ирина Мирошниченко.

3 августа 2023, 16:20
Ирина Мирошниченко. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство

"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

Три развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко

Три развода и потеря ребенка: как жила затворница Мирошниченко
Ирина Мирошниченко скончалась после продолжительной болезни. Любимица российской публики Ирина Мирошниченко покинула сей бренный мир в четверг, 3 августа, Актриса театра и кино оставила после себя богатое духовное и материальное наследство.

Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство

Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство
Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. Россияне шокированы трагической вестью о смерти выдающейся советской актрисы театра и кино, певицы Ирины Мирошниченко.

"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко

"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко
Кончина гениальной женщины из мира киноискусства оставила рваную рану на сердце поклонников. Оплакивают актрису и коллеги. Ирина Мирошниченко была особенной. Несмотря на то, что актриса жила затворницей, она раздавала свой внутренний ресурс света и благости окружающим.

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
Не стало еще одной легенды отечественного кинематографа. Россия прощается с горячо любимой актрисой, яркой женщиной и талантливым педагогом. Светлая память! Еще 24 июля актриса отмечала день рождения, а спустя неделю была госпитализирована.

Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь

Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь
Анна Седокова посетила врача. Бывшая солистка золотого состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова – человек очень творческий и разносторонне развитый.

Выбор читателей

02/08Срд"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 02/08СрдШтурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 01/08Втр"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 01/08ВтрНародного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 02/08СрдПодруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 02/08Срд"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми