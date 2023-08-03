Могила Мирошниченко: актрису похоронят в сакральном месте

Стало известно, где народная артистка РСФСР найдет последний приют. Ирина Мирошниченко умерла в четверг, 3 августа.

Российский шоу-бизнес прощается с потрясающей актрисой, человеком широкой души, который окутывал теплом и позитивом все живое. Скончалась еще одна эпохальная дива советского кинематографа, впереди похороны. Ирина Мирошниченко была яркой искоркой, сияющей даже во мраке ночи, а ее ослепительная улыбка никого не могла никого оставить равнодушным.

Раскрыты обстоятельства траурной церемонии. Она состоится 7 августа. Начало пройдет в Московском художественном театре имени А.П. Чехова, где артистка верой и правдой служила около 60 лет. Планируемое время сбора — 11:00 мск.

По завершении прощания состоятся похороны Ирины Мирошниченко на Троекуровском кладбище. Могила народной артистки РСФСР будет в сакральном с точки зрения метафизики месте, ведь именно на этом погосте сконцентрированы захоронения гениальных творцов отечественного искусства.

Ирина Мирошниченко найдет последний приют рядом с выдающимися коллегами, которые навсегда вошли в историю российской эстрады и кинематографа. Их могилы — больше, чем просто памятные объекты для ритуального поклонения.

На Троекуровском кладбище покоятся Любовь Полищук, Николай Караченцов, Леонид Куравлев, Юлия Началова, Борис Моисеев, Владислав Галкин и многие другие уникальные деятели культуры. Скоро к ним присоединится несравненная Ирина Мирошниченко.