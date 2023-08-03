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Четверг 3 августа

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"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко

"Прощай, сестра": коллеги отреагировали на смерть Мирошниченко
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Кончина гениальной женщины из мира киноискусства оставила рваную рану на сердце поклонников. Оплакивают актрису и коллеги. Ирина Мирошниченко была особенной.

Несмотря на то, что актриса жила затворницей, она раздавала свой внутренний ресурс света и благости окружающим. На съемочных площадках и светских мероприятиях коллеги это чувствовали. Оттого им так тяжело смириться с тем, что Ирина Мирошниченко умерла.

"Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни. Но все равно артисты драматические — это мои братья и сестры! Прощай, сестра", — написал Станислав Садальский.

По словам мужчины, актриса была необычной, но называла эту свою особенность защитой от злого мира. В память о звезде коллега добавил фото, на котором Ирина Мирошниченко сидит в вагоне метро.

Также оставила заметку Марина Зудина. "Звезда… Дива… Королева…. Прекрасная, невероятная…Спасибо вам за любовь и нежность ко мне, детям, Олегу Павловичу… Всегда восхищалась вами! Всегда буду помнить!" — написала вдова Табакова.

"Очень сожалею, ведь один за другим уходят личности, которые сами себя создавали, которые своим трудом, своим талантом делали счастливыми миллионы людей. Вы только вдумайтесь в это – миллионы", — выразилась в телеграм-канале Лолита Милявская. Певица попросила прощения у покойной актрисы. По ее словам, Ирина Мирошниченко никогда ни на что не жаловалась и излучала незабываемую улыбку.

3 августа 2023, 14:50
Ирина Мирошниченко. Фото: Roman Denisov/Russian Look/www.globallookpress.com
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