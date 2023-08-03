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Четверг 3 августа

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Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство

Одинокая затворница Мирошниченко оставила роскошное наследство
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Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа.

Россияне шокированы трагической вестью о смерти выдающейся советской актрисы театра и кино, певицы Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР ушла из жизни в четверг, 3 августа после продолжительной болезни. Она скончалась в реанимации на 82-м году жизни.

Ирина Мирошниченко, как рассказывали коллеги по сцене, в последнее время вела затворнический образ жизни, избегала публичных событий, мало с кем общалась. Помогали звезде советского кино домработницы.

Детей у актрисы не было, три брака закончились разводом. Любимица многомиллионной публики было очень одиноким человеком. Меж тем, она оставила после себя роскошное наследство. Имущество певицы оценивается в десятки миллионов.

Из открытый источников известно, что Ирина Мирошниченка владела, как минимум, тремя объектами недвижимости. Просторная квартир Москве досталась ей по наследству от матери.

Какое-то время звезда делила жилплощадь с отчимом, из-за чего между ними возник скандал. Однако родительский дом артистка покинула. Она купила квартиру новую на Тверской, а старую сдавала в аренду.

Однако чаще всего Ирина Мирошниченко проводила время на подмосковной даче. Изначально она посезонно арендовала домик под Красногорском, однако в итоге решила выкупить его и провести ремонт.

Успела ли звезда оставить завещание, пока что неизвестно. Поклонники и журналисты ломают голову, кому же достанется многомиллионное наследство звезды.

3 августа 2023, 15:00
Ирина Мирошниченко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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