Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

Поплавская грубо унизила Пугачеву Тесты Умер муж певицы Натали Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном видеТолкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде "Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью Маленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиянМаленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиян

Лента новостей

Четверг 3 августа

13:34Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко 12:57Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь 11:43"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача 09:06По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку 08:03"До сих пор проедаем наследство": Шукшина вспомнила Советский Союз 06:05Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина 04:10Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии 02:09Часть россиян лишают компенсации за неиспользованный отпуск 00:03"Как мило!": кот решил подружиться с оленем (видео) 23:58Авиаэксперт: Риск столкновения самолета с птицами выше всего при взлете 23:53Более 44% россиян никому не дают денег в долг 23:37В Москве мужчина из Нигерии вынес из съемной квартиры имущества на 7 миллионов рублей 23:14Синоптики предупредили россиян о сильной жаре в Москве с 3 августа 22:47Исследование: Почти половина россиян чувствуют себя одинокими 22:30Юрист назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине 21:59Эксперт: Путешествовать по России на автобусах с гидами 21:22Лиза Моряк раскрыла причину раннего возвращения в кино после родов 20:17Звезда фильма "Жмурки" Григорий Сиятвинда о любимом сказочном персонаже: Такой жанр 18:20Решетова сделала откровенное признание: Не переживает из-за отъезда сына 17:03"Обнимаю нашего новорожденного": Стриженова разместила фото 16:30"Неадекватное поведение": Рудковская раздула конфликт с детьми 14:23Королева о разладе в семье: Бывают шероховатости 13:34Подруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм 11:00"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 09:40Штурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 08:38Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных 08:04Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением 06:06Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем? 04:12"Таких за версту видишь": 10 признаков маньяка-убийцы 02:03Хотел обустроить участок, а влип в уголовное дело: вмешалась полиция 00:01Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе 23:50Турэксперт посоветовал бронировать гостиницу в день заселения для экономии 23:40Терапевт: Холодный арбуз может вызвать ангину 23:30Скончался автор песни "Стоят девчонки" Александр Колкер 23:15В Москве женщина с ребенком на самокате врезалась в курьера 22:00В Москве задержали действовавших в фальшивых пунктах обмена валют мошенников 20:00Народного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 18:00"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 16:30"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 16:00"Нужен только ради денег": почему Егору Криду не везет в любви 14:14Виктор Логинов из "Счастливы вместе" раскрыл свой главный страх 13:53"Суд назначил наказание": рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона 13:18Муцениеце показала поклонникам Пизу 11:01Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ 09:26"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте 08:35Море слез: звезда сериала "Эйфория" скончалась в 25 лет 08:03Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте 06:05Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно 04:10Почему жена изменяет: 5 насущных причин 02:05Стрижка волос: гороскоп на август 2023 года по лунному календарю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
574

Не стало еще одной легенды отечественного кинематографа. Россия прощается с горячо любимой актрисой, яркой женщиной и талантливым педагогом. Светлая память!

Еще 24 июля актриса отмечала день рождения, а спустя неделю была госпитализирована. Звезда не стала тянуть и лично приехала в столичную больницу для диагностики и лечения. В конце месяца знаменитость просила не тревожиться за нее, а голос ее был бодрым и четким. Однако все пошло не по плану. Сегодня, 3 августа 2023 года, умерла Ирина Мирошниченко.

Как передает "Радио 1", жизнь народной артистки РСФСР оборвалась в реанимации. По предварительным данным, сердце остановилось, когда знаменитость была без сознания.

Накануне врачи диагностировали у нее целый букет болезней: доброкачественную опухоль, проблемы с почками и желудком, а также грипп. Об этом сообщает ОСН. Незадолго до кончины Ирина Мирошниченко боялась коронавируса, поскольку ранее очень тяжело переносила его.

Певец Лев Лещенко с горечью отреагировал на новость о смерти артистки. Он назвал ушедшую звезду вселенским человеком, который излучал любовь к актерскому делу и добро к людям. "Настоящая эпоха, легенда нашего отечества", — цитирует слова мужчины RT.

В фильмографии покойной женщины много выдающихся картин. В частности, Ирина Мирошниченко завоевала сердца зрителей, появившись на экранах в фильме "Я шагаю по Москве".

3 августа 2023, 13:34
Ирина Мирошниченко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь

Страшный диагноз: рухнувшая с лестницы Седокова вышла на связь
Анна Седокова посетила врача. Бывшая солистка золотого состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова – человек очень творческий и разносторонне развитый.

"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача

"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача
На кону здоровье звездной наследницы. По мнению медика, Татьяна Навка должна повлиять на дочь во избежание большой беды. Увлечение маленькой Надежды хорошо известно российской общественности, которая штудирует новостную ленту.

По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку

По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку
"Я умру скоро с такими гастролями", – жаловался коллегам Андрей Григорьев-Аполлонов. Да взял и нашел себе место под стать. Солист группы "Иванушки International" на днях отметил 53-летие.

"До сих пор проедаем наследство": Шукшина вспомнила Советский Союз

"До сих пор проедаем наследство": Шукшина вспомнила Советский Союз
Наследница знаменитого писателя заговорила о жизни. Мария Шукшина жестко оценила себя и соотечественников. Какими бы ни были громогласными высказывания артистов, вряд ли они могут побить по уровню меткости цитаты этой звезды.

Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина

Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина
Самое время отвлечься от рутины. Тест заказывали? Михаил Пуговкин к вашим услугам. Вы непременно знаете хотя бы один фильм с его участием, ведь кино с этим замечательным артистом крутят по телевидению с высокой периодичностью.

Выбор читателей

02/08Срд"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным 01/08Втр"Просто смешно": Вера Брежнева оконфузилась на публике 02/08СрдШтурм сбила спесь с высокомерной Пугачевой: Эту накладку надо убрать 01/08Втр"Нужно было спасать дочь": Успенская откровенно рассказала предысторию конфликта с хирургом Хайдаровым 01/08ВтрНародного артиста Юрия Назарова госпитализировали в Москве после падения в метро 02/08СрдПодруга Меган Маркл раскрыла детали скандала с Викторией Бекхэм