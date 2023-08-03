По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку

"Я умру скоро с такими гастролями", – жаловался коллегам Андрей Григорьев-Аполлонов. Да взял и нашел себе место под стать.



Солист группы "Иванушки International" на днях отметил 53-летие. Пик карьеры остался давно позади, зато крупные доходы вовсе не улетучились. Артист нашел золотую жилу в бизнесе и основал личный бренд, продвигая его своим же лицом. Рыжий из "Иванушек" даже удостоился памятника в центре Сочи — почти как на могилу.

Но глядеть на смазливое личико уже немолодой звезды 90-х можно не только там. Вариантов масса, ведь предприятия под брендом "Рыжий" открываются во многих крупных городах. Однако в Сочи они имеют больший вес, ведь это родина солиста "Иванушки International". В родном краю, как говорится, и хлеб вкуснее, и звезды ярче.

Одна из точек общественного питания, которую презентует Андрей Григорьев-Аполлонов, находится близ погоста. Причем место о-го-го какое ликвидное — в Олимпийском парке. Так уж вышло, что в самом его сердце у Медальной площади расположено кладбище староверов. Но, кроме того, там большая проходимость. Получается, выше шансы хорошо заработать.

В считанных минутах ходьбы от погоста Рыжий из "Иванушек" поставил деревянную палатку фастфудной продукции. Если смотреть по карте, от забора кладбища до забегаловки солиста "Иванушки International" меньше километра по прямой.

Андрей Григорьев-Аполлонов, конечно, постарался. С разных сторон торговой точки есть его лицо, так что спутать киоск с каким-то другим почти невозможно. Некоторые могут счесть этот пиар-ход странным, но раз предприятие не выгорело, значит, есть спрос.

Однако солист группы "Иванушки International" не совсем додумал ассортимент, чтобы народ с кладбища к нему мчался толпами. В меню не оказалось ни графы "Поминальные обеды", ни кутьи тебе, ни рюмки!

Но вот выпить по стакану освежающего напитка и закусить, как планировал корреспондент "Дни.ру", благодаря Андрею Григорьеву-Аполлонову можно. Эх, Рыжий "Иванушка", где наша ни пропадала!