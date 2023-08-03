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Четверг 3 августа

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По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку

По стакану и закусить: Рыжий из "Иванушек" поставил у кладбища палатку
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"Я умру скоро с такими гастролями", – жаловался коллегам Андрей Григорьев-Аполлонов. Да взял и нашел себе место под стать.

Солист группы "Иванушки International" на днях отметил 53-летие. Пик карьеры остался давно позади, зато крупные доходы вовсе не улетучились. Артист нашел золотую жилу в бизнесе и основал личный бренд, продвигая его своим же лицом. Рыжий из "Иванушек" даже удостоился памятника в центре Сочи — почти как на могилу.

Но глядеть на смазливое личико уже немолодой звезды 90-х можно не только там. Вариантов масса, ведь предприятия под брендом "Рыжий" открываются во многих крупных городах. Однако в Сочи они имеют больший вес, ведь это родина солиста "Иванушки International". В родном краю, как говорится, и хлеб вкуснее, и звезды ярче.

Одна из точек общественного питания, которую презентует Андрей Григорьев-Аполлонов, находится близ погоста. Причем место о-го-го какое ликвидное — в Олимпийском парке. Так уж вышло, что в самом его сердце у Медальной площади расположено кладбище староверов. Но, кроме того, там большая проходимость. Получается, выше шансы хорошо заработать.

Фото: Дни.ру

В считанных минутах ходьбы от погоста Рыжий из "Иванушек" поставил деревянную палатку фастфудной продукции. Если смотреть по карте, от забора кладбища до забегаловки солиста "Иванушки International" меньше километра по прямой.

Фото: Дни.ру

Андрей Григорьев-Аполлонов, конечно, постарался. С разных сторон торговой точки есть его лицо, так что спутать киоск с каким-то другим почти невозможно. Некоторые могут счесть этот пиар-ход странным, но раз предприятие не выгорело, значит, есть спрос.

Фото: Дни.ру

Однако солист группы "Иванушки International" не совсем додумал ассортимент, чтобы народ с кладбища к нему мчался толпами. В меню не оказалось ни графы "Поминальные обеды", ни кутьи тебе, ни рюмки!

Фото: Дни.ру

Но вот выпить по стакану освежающего напитка и закусить, как планировал корреспондент "Дни.ру", благодаря Андрею Григорьеву-Аполлонову можно. Эх, Рыжий "Иванушка", где наша ни пропадала!

Фото: Дни.ру

3 августа 2023, 09:06
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рыжий "Иванушка" спел в золотой микрофон

Группа "Иванушки International" отметила 20-летие
Продюсер группы Игорь Матвиенко
"Иванушек" поздравили участницы группы "Фабрика"
Александра Савельева и Андрей Григорьев-Аполлонов
Александр Стриженов
Группа "Фабрика"
Группа "Дискотека Авария"
"Иванушки International"

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