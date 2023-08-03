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Четверг 3 августа

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Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина

Тест: угадайте фильм по цитате Михаила Пуговкина
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Самое время отвлечься от рутины. Тест заказывали? Михаил Пуговкин к вашим услугам.

Вы непременно знаете хотя бы один фильм с его участием, ведь кино с этим замечательным артистом крутят по телевидению с высокой периодичностью. Михаил Пуговкин умер в июле 2008 года, но память о нем и его удивительном творчестве продолжает жить в сердцах людей советской закалки.

Предлагаем ненадолго отложить дела и пройти тест, вспоминая кино СССР. Сможете угадать фильм по цитате Михаила Пуговкина? Уверены, вы справитесь! Если не получится с первого раза, просто обновите страницу и пройдите тест заново.

3 августа 2023, 06:05
Михаил Пуговкин. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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