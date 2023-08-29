Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова

Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов госпитализирован.

Ранее знаменитый зоолог и ученый рассказал об ухудшении самочувствия, проблемах с ЖКТ и "тревожных звоночках", на которые обратили внимание медики. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" связалось с терапевтом Ольгой Крохалевой, чтобы узнать побольше о состоянии звезды. Увы, по мнению врача, Николай Дроздов может проститься с жизнью, если речь идет об онкологии.

На основании озвученных мужчиной симптомов эксперт сделала заявление, что у него рак кишечника или воспаление. В первом случае прогноз неблагоприятный, имеет значение и возраст. Во втором случае – телеведущий поправится при условии соответствующего лечения. Иными словами, терапевт Крохалева раскрыла лишь свои предположения.

Без понимания конкретного диагноза с выводами спешить не стоит. В течение жизни Николай Дроздов стойко перенес немало трудностей. Тем не менее ситуация волнительная и довольно печальная для всех, кто уважает и ценит знаменитого зоолога.

"Выявленные изменения в анализах крови — это может быть анемия, свидетельствующая об онкологии", — прояснила специалист. Каковы шансы ведущего победить недуг — покажет время. Сам Николай Дроздов старается сохранять оптимизм. Как пишет Пятый канал, любителю животных в больнице делают уколы.