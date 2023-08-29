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Вторник 29 августа

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Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова

Рак кишечника или воспаление: врач заявила о болезни Николая Дроздова
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Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов госпитализирован.

Ранее знаменитый зоолог и ученый рассказал об ухудшении самочувствия, проблемах с ЖКТ и "тревожных звоночках", на которые обратили внимание медики. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" связалось с терапевтом Ольгой Крохалевой, чтобы узнать побольше о состоянии звезды. Увы, по мнению врача, Николай Дроздов может проститься с жизнью, если речь идет об онкологии.

На основании озвученных мужчиной симптомов эксперт сделала заявление, что у него рак кишечника или воспаление. В первом случае прогноз неблагоприятный, имеет значение и возраст. Во втором случае – телеведущий поправится при условии соответствующего лечения. Иными словами, терапевт Крохалева раскрыла лишь свои предположения.

Без понимания конкретного диагноза с выводами спешить не стоит. В течение жизни Николай Дроздов стойко перенес немало трудностей. Тем не менее ситуация волнительная и довольно печальная для всех, кто уважает и ценит знаменитого зоолога.

"Выявленные изменения в анализах крови — это может быть анемия, свидетельствующая об онкологии", — прояснила специалист. Каковы шансы ведущего победить недуг — покажет время. Сам Николай Дроздов старается сохранять оптимизм. Как пишет Пятый канал, любителю животных в больнице делают уколы.

29 августа 2023, 22:17
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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