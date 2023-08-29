Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Вторник 29 августа

21:21"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе 20:20Как привычка пить кофе влияет на размер груди: шокирующее открытие 19:26"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки 18:06"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены 16:53"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте 14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы 23:15Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю 22:38Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым 22:13Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 21:39Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию 20:18Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся 18:57Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова 15:25Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе

"Это гениально": что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе
224

Заслуженный артист России обошел конкурентов в два счета. Николай Носков произвел фурор в нужном месте в подходящее время.

В последние годы на долю талантливого музыканта выпало немало бед. Утраченное после инсульта здоровье отразилось на самочувствии, стало препятствием для продолжения головокружительной карьеры. Но даже сейчас знаменитый мужчина продолжает радовать публику вопреки боли и физическому напряжению. Николай Носков не привык сдаваться и искренне любит свое дело.

Певец, продюсер и педагог по вокалу Александр Поляков в подкасте "Радио 1" заговорил о недостатках современных российских композиций. При этом он похвалил уникального артиста шоу-бизнеса, который представил в конце прошлого века совершенно новое веяние в музыкальной среде.

"Выдающиеся исполнители запомнились. Допустим, Николай Носков сделал проект в 90-е годы. Это гениально. Это вообще явление для нашей отечественной музыки – совместить высокую поэзию с блюзом, рок-музыкой высокого качества. Я считаю, что в 90-е, если говорить не просто об успешном коммерческом проекте, а о музыке, ничего более крутого не было. Носков – это открытие вообще... До сих пор звучит. Почти все парни, которые учатся, перепели его репертуар", – поделился личным мнением специалист.

По словам эксперта, покинув "Парк Горького", Николай Носков хорошо постарался, создав нечто особенное для прорыва в шоу-бизнесе. Его нетривиальная музыка была в диковинку для аудитории соотечественников и отлично прижилась в плейлистах молодого поколения.

29 августа 2023, 21:21
Николай Носков. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Радио 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Произошло чудо": Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова

Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan
Фото: Пресс-служба/Goar Muradyan

По теме

"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек

Как Носков исполняет песни после перенесенного инсульта
Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки

"50 граммов водки": почему Марк Тишман не может без выпивки
Исполнитель хита "Пьяные, счастливые" тщетно пытался отказаться от алкоголя. Марк Тишман сделал признание. Участник "Фабрики звезд", "Маски" и других резонансных телевизионных проектов пытался завязать с горячительными напитками, а в итоге нашел выпивке оправдание.

"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены

"Как она могла так умереть?": Шаляпин рвет и мечет после кадров с могилы жены
Российский певец разразился гневной отповедью. Прохор Шаляпин вне себя от возмущения. Из-за провокационных выступлений на ток-шоу артист получил скандальную славу.

"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте

"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте
Ведущая Первого канала рассказала о личном. Екатерина Андреева разместила фото в микроблоге. Звезда программы "Время" долгое время казалась публике невозмутимой женщиной, которая способна реагировать на жуткие новости спокойно и без лишних эмоций.

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
Супруга артиста поделилась в социальных сетях довольно страстным роликом. Уже 20 лет в личной жизни Олега Газманова царит мир и покой.

Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день

Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день
Дочь актрисы показала трогательные кадры с семейного застолья. Накануне Валентине Борисовне Заворотнюк, матери тяжелобольной звезды "Моей прекрасной няни", исполнилось 80 лет.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 27/08ВскКрид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 28/08ПндМалиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 27/08ВскПочему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 28/08ПндБузова показала видео поцелуя с Овечкиным