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Вторник 29 августа

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"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте

"Терапия для сердца": Екатерина Андреева откровенно о пережитом опыте
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Ведущая Первого канала рассказала о личном. Екатерина Андреева разместила фото в микроблоге.

Звезда программы "Время" долгое время казалась публике невозмутимой женщиной, которая способна реагировать на жуткие новости спокойно и без лишних эмоций. Однако в обычной жизни знаменитая брюнетка оказалась вовсе не стойким оловянным солдатиком, а простым человеком с банальными слабостями. Екатерина Андреева испытывает непреодолимую тягу к путешествиям, а еще уязвима перед пушистыми котами. Об этом ведущая сообщила фанатам в телеграм-канале.

Теледива показала кадры с рыжим питомцем, который завоевал ее расположение. С котиком она сделала совместные снимки, а когда животное замурчало, звезда записала процесс на видео.

Кроме того, Екатерина Андреева откровенно написала о пережитом опыте взаимодействия с усатым красавцем. По словам знаменитости, коты обладают магией, поэтому всегда приходится идти у них на поводу.

"Ах, эти ушки и глаза зеленые! Сколько раз я доверяла им, и сколько раз они хитрили… Но, запустив руки в нежную шерстку, я прощала все выходки, все хитрости, выманивание рыбки и мяска, и многое другое…" — поделилась с поклонниками телеведущая. Екатерина Андреева отметила, что манящий взгляд кота сбивает ее с толку.

Очевидно, рыжий зверек нашел подход к яркой женщине и понял, как правильно добиваться от нее желаемого. В качестве благодарности пушистик одаривает ведущую вниманием и специальной кошачьей услугой для снятия стресса. "Тихое урчание как настоящая терапия для сердца и души", — оценила старания рыжего Екатерина Андреева.

29 августа 2023, 16:53
Екатерина Андреева. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Екатерины Андреевой• Требует проверки

Фоторепортаж

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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