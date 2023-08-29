Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова

Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Вторник 29 августа

14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы 23:15Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю 22:38Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым 22:13Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 21:39Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию 20:18Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся 18:57Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова 15:25Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге 13:21Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно 11:38Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события 08:50Что делать, если вы забыли свою речь на мероприятии? 06:27Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить? 04:14Нападение енота на бундестаг сняли на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
218

Супруга артиста поделилась в социальных сетях довольно страстным роликом.

Уже 20 лет в личной жизни Олега Газманова царит мир и покой. Артист обрел счастье рядом с прекрасной супругой Мариной Газмановой и построил с ней крепкую семью. Глядя на жену певца сегодня, так и хочется назвать его настоящим везунчиком. Не так давно Марине исполнилось уже 54 года, но она, как отмечают многие, совершенно не выглядит на свой возраст и остается в прекрасной форме.

Кто-то может сказать, что для жены столь известного артиста не может быть мотивации лучше, чем очаровательные и молодые поклонницы, которые вьются вокруг ее мужа. Однако к Газмановой это, судя по всему, не относится. Очевидно, что она следит за своей формой и внешним видом в первую очередь для себя. Более того, у блондинки есть страстное хобби, которое помогает ей оставаться молодой и привлекательной.

В своем блоге Марина часто рассказывает о том, что занимается танцами, и показывает процесс тренировок. Сегодня супруга Олега Газманова опубликовала очередной ролик, снятый во время занятий. На кадрах она предстала не одна, а вместе с партнером по танцам. Молодой брюнет прижимал и гладил Газманову, помогая ей выполнять нужные движения.

Судя по всему, увлекательное хобби скрашивает будни Газмановой без мужа, когда тот уезжает на гастроли. Как известно, на днях артист отправился в Крым, чтобы выступить на фестивале "Таврида.АРТ". Впрочем, вряд ли когда-нибудь тренировки, какими бы страстными на первый взгляд они ни казались, станут поводом для ревности в семье. В подписи к ролику Марина порассуждала о молодости души и упомянула, что она отвечает, когда с ней заигрывают другие мужчины.

"С тобой до сих пор флиртуют и знакомятся мужчины, и ты отвечаешь им, что счастлива с мужем", – написала Газманова.

Вероятно, Олегу Газманову подобное признание жены должно быть очень приятно. Впрочем, это далеко не первый раз, когда супруга оставляет ему милые послания. Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена посвятила Газманову трогательную заметку.

29 августа 2023, 14:56
Марина Газманова и Олег Газманов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

По теме

"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты
Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день

Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день
Дочь актрисы показала трогательные кадры с семейного застолья. Накануне Валентине Борисовне Заворотнюк, матери тяжелобольной звезды "Моей прекрасной няни", исполнилось 80 лет.

Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова

Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова
Не так давно певица решила отказаться от пагубного пристрастия. Судя по всему, это решение благотворно повлияло на знаменитость. Последние несколько месяцев жизнь Анны Седоковой буквально бьет ключом.

Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось

Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось
Артист не сможет показать свою новую программу в Таллине. Уже больше года Максим Галкин* не живет в России.

"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией

"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией
Актриса рассказала, как проходили болезнь и лечение наследницы. К своим 68 годам Ирина Хакамада успела попробовать и проявить себя в разных направлениях.

Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой

Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой
Актриса высказалась о том, что ее покинувшая Россию коллега вытворяет за границей. Как и некоторые другие звезды, Чулпан Хаматова уехала из России в прошлом году.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 27/08ВскКрид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 28/08ПндМалиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 27/08ВскПочему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 28/08ПндБузова показала видео поцелуя с Овечкиным 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила