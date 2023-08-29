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Вторник 29 августа

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"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией

"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией
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Актриса рассказала, как проходили болезнь и лечение наследницы.

К своим 68 годам Ирина Хакамада успела попробовать и проявить себя в разных направлениях. Ее знают как общественного деятеля, журналиста, политика и даже дизайнера одежды. Хакамада не только получила звание одной из самых известных женщин страны, но и доказала, что является очень сильным духом человеком. Писательницу не сломили даже самые тяжелые испытания, которые смогли бы выдержать далеко не все.

Одним из самых трагических событий в жизни Ирины Хакамады стала борьба ее дочери Марии с тяжелой болезнью. Ни для кого не секрет, что наследница политика появилась на свет особенной. Врачи диагностировали у ребенка синдром Дауна еще во время беременности. Ирина переживала за судьбу малышки, но со временем поняла, что она растет коммуникабельной и легко адаптируется в обществе. Но когда девочке исполнилось семь лет, семью настигла беда.

В 2004 году у Марии обнаружили онкологическое заболевание – лейкоз. Страшная новость свалилась на писательницу в тот момент, когда она баллотировалась на пост президента России. Несмотря на диагноз дочери, Хакамада решила не бросать карьеру. В этом ее поддержал любящий и понимающий муж. У политика и ее семьи получилось не опускать руки, хотя было очень тяжело.

Хакамада рассказала, что на борьбу с болезнью ушло несколько лет. По словам Ирины Муцуовна, за это время ее наследница изменилась настолько, что ее с трудом можно было узнать. Политик призналась, что из-за гормональных препаратов Мария начала много есть, и в результате сильно поправилась. Кроме того, девочка лишилась волос.

"Она облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха", – рассказала о борьбе особенной дочери с лейкозом Хакамада.

Но несмотря на все трудности, как поделилась Ирина Муцуовна, ее наследница не теряла силу духа. Через несколько лет она победила болезнь, которую удалось обнаружить на ранней стадии.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что 67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем.

29 августа 2023, 11:41
Ирина Хакамада. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Света вокруг света✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом

Политик Ирина Хакамада с дочерью Марией и ее молодым человеком Владом Ситдиковым. Напомним, ранее девушка, страдающая синдромом Дауна, участвовала в программе "Мужское и женское" и рассказала, что готовится к свадьбе со своим молодым человеком.
Американский сценарист, автор сценария фильма и мюзикла "Привидение" Брюс Джоэл Рубин пришел на премьеру с супругой. Справа от них - продюсер Дмитрий Богачев.
Художественный руководитель "Театра Луны" Сергей Проханов со спутницей.
Среди гостей была замечена и актриса Анастасия Макеева.
Композитор Александр Журбин пришел на премьерный показ с супругой Ириной.
Актриса Нонна Гришаева вывела в свет семью - мужа Александра Нестерова, сына Илью и дочь Анастасию.
Композитор Аркадий Укупник с супругой Ириной пришли на мюзикл с дочерью Софией.
Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Александрой.
Трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая Мария Киселева с дочерью Дарьей.
Певица Алена Свиридова.
Актриса Елизавета Арзамасова.
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