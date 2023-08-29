Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Вторник 29 августа

02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы 23:15Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю 22:38Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым 22:13Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 21:39Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию 20:18Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся 18:57Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова 15:25Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге 13:21Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно 11:38Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события 08:50Что делать, если вы забыли свою речь на мероприятии? 06:27Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить? 04:14Нападение енота на бундестаг сняли на видео 02:04Где взять деньги на инвестиции, когда их не хватает? 00:36Огромное морское существо напугало моряков! Снятое под водой видео ввергает в шок 22:36Пережил жену всего на семь месяцев: Умер режиссер Глеб Панфилов 22:13Как избежать появления диких животных в населенных пунктах 20:22"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN 19:05Гороскоп на неделю с 28 августа до 3 сентября 2023 года 17:44Бритни Спирс подралась с мужем и разбила голову: Что произошло? 17:13В Московском регионе появились странные пауки-осы с пятисантиметровыми лапами 16:39В Кемерове произошел крупный пожар на складе пиротехники 16:33Тест: значимые фильмы в истории отечественного кино 15:54Роман Костомаров обратился к народу после первого выхода на лед с протезами 14:47Брежнева и Меладзе пытаются избавиться от роскошной недвижимости в Подмосковье: цена растет 13:57Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян: фото 12:46Названа преемница укатившей за границу Пугачевой: Волевым характером обладает 11:03"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну

"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну
274

Завтра, 29 августа, в эфир выйдет первый выпуск шоу "Сердце Клавы", где певица встретила свою любовь.

Клава Кока – артистка с большой армией фанатов и одна главных из любимиц молодежи. Несмотря на громкую популярность, ей каким-то образом всегда удавалось разделять работу и личную жизнь. В результате любовные дела певицы долгое время оставались загадкой для ее многочисленной аудитории. Однако сейчас знаменитость решилась нарушить свое правило.

Не так давно стало известно, что артистка приняла участие в шоу "Сердце Клавы". Но в отличие от своей предшественницы Насти Ивлеевой, которая стала героиней прошлого сезона проекта и в итоге не задержалась в отношениях с финалистом, Клаве Коке удалось обрести там свою любовь. Певица объявила радостную новость в своем блоге и с тех пор буквально не перестает светиться от счастья.

За последнее время в блоге исполнительницы появилось уже несколько кадров, на которых запечатлены то руки ее возлюбленного, то его тень. Однако личность избранника звезда пока по понятным причинам не раскрывает. Впрочем, ждать ее поклонникам осталось совсем недолго. В этот вторник, 29 августа, нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну в первом выпуске шоу. О том, что программа выйдет в эфир, знаменитость объявила в своем телеграм-канале.

"Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете – я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак", – процитировали исполнительницу URA.ru.

Впрочем, чтобы узнать, кто из всех участников окажется тем самым, придется дождаться финала. Как известно, на сердце певицы претендовали 26 мужчин самых разных профессий. Однако очаровать и покорить ее смог только один из них.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею.

29 августа 2023, 02:27
Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби

Валдис Пельш. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тимати. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления

Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?

Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники?
Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, и с тех пор фанаты гадают, кому достанется движимое и недвижимое имущество звезды советского кино. По слухам, актриса мечтала передать все, что имеет, в собственность какого-нибудь музея, но завещания написать не успела.

Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов

Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов
Стас Пьеха предположил, почему некоторые предпочитают пиариться на его имени. Артист предпочитает не распространяться не тему личной жизни.

Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила

Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила
В начале года певица Слава эмоционально объявила о расставании с мужем Анатолием Данилицким. Артистка ушла от отца своей младшей дочери Антонины, заявив, что планирует найти новую любовь и не собирается ставить на себе крест.

Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк

Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк
Телезвезда Маша Малиновская призналась, что у нее обостренное чувство справедливости, поэтому не может молчать, смотря на то, как бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня обманывает народ. На днях Виктория Боня все-таки попала к пластическому хирургу, который делал "лисьи глазки" американской супермодели Белле Хадид.

Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 27/08ВскПрилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события 27/08ВскКрид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 27/08ВскПетросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге 27/08ВскНиколаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно 27/08ВскНе смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова