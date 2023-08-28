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Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным

Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным
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Ольга Бузова опубликовала в своих социальных сетях видео с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Многие признают в Ольге Бузовой большой талант пиарщика. Певица может без особого труда заставить прессу говорить о себе на регулярной основе.

Любое появление звезды на публике становится инфоповодом. Недавно артистка в своих социальных сетях опубликовала видео с российским хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.

Знаменитости обнимались, после чего спортсмен поцеловал ведущую в щеку. Видео завершилось тем, что Овечкин пытался повторить за певицей танцевальные движения под ее популярную песню "Мало половин".

"Люблю", — лаконично подписала ролик Бузова. Сейчас хоккеист отдыхает в Москве перед стартом нового сезона, передает RT.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Это не помогло "Кэпиталз»" выйти в плей-офф турнира.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Тарасов поговорил со своим близким другом рэпером T-killah о тяжелом периоде после развода. Когда с первых полос таблоидов не сходили новости о расставании Бузовой и Тарасова, певец стал на защиту футболиста, чем очень обидел Ольгу. Примечательно, что именно T-killah познакомил футболиста с исполнительницей.

28 августа 2023, 10:44
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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