"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова

Врач был поражен тем, что сотворил с телом артистки его звездный коллега.

Грандиозный скандал вокруг известного хирурга Тимура Хайдарова не утихает уже больше месяца. Все началось с того, что на работу специалиста пожаловалась певица Слава. Артистка сообщила, что врач некачественно сделал ей операцию на грудь и потребовала компенсацию. Вскоре к критике присоединилась и Любовь Успенская, заявив, что ее тело хирург тоже буквально изуродовал.

Некоторые знаменитости поспешили заступиться за специалиста, чья репутация сильно запятналась скандалом. Но как бы Филипп Киркоров и другие ни пытались обелить имя хирурга, критика в его сторону литься не перестала. Удержаться от высказывания не смог и новый хирург Любови Успенской Артур Рыбакин, которому пришлось исправлять работу оскандалившегося коллеги.

Накануне комментарий специалиста появился в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Оказалось, когда Успенская пришла к хирургу в первый раз, он буквально ужаснулся ее пластикой от Хайдарова. Специалист был шокирован тем, что сделал коллега, ведь, по его словам, в проделанной работе было "все не так".

"Там была такая мощная рубцовая деформация. Когда мы вошли в полость, то оказалось, что стоит имплантат, а рядом болтаются просто куски какой-то рубцовой ткани", – рассказал Артур Рыбакин.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом.