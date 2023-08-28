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Понедельник 28 августа

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Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней

Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней
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Сотрудник раскрыл подробности отношений актрисы с ее малочисленными родственниками.

Народной артистки Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Легенда советского кино и театра ушла из жизни в реанимации, не приходя в сознание. Внезапная кончина актрисы на 82 году жизни стала большим потрясение и шоком для многих. Вероятно, Ирина Петровна и сама не предполагала, что судьба распорядится таким образом, ведь даже не оставила завещания.

Как стало известно ранее, общая стоимость наследства Мирошниченко оценивают приблизительно в 150 миллионов рублей. Артистка владела двумя квартирами в столице и загородным домом, а также имела несколько банковских счетов. Но вот оставить все эти богатства ей было некому. Если когда-то у звезды и были по-настоящему близкие и дорогие люди, то их уже не стало. А с малочисленной родней, которая у актрисы осталась, она не поддерживала связь.

Об отношениях Ирины Мирошниченко с родственниками высказался в беседе с Пятым каналом ее помощник Павел Соседов. По словам сотрудника, у покойной знаменитости остался племянник и его семья. Но, как объяснил мужчина, актриса не стремилась с ними общаться, как и они с ней. При этом ни о какой семейной драме речи не идет. Соседов предположил, что отношения между родственниками не сложились с самого начала. А причиной, по его мнению, могли стать особенности характера и профессии Мирошниченко как артистки.

"В этом не было какой-то агрессии или обиды с ее стороны. Наверно, изначально на это были причины. Это абсолютно нормально в артистической среде", – рассказал помощник покойной актрисы.

При этом, как удалось выяснить адвокату звезды Майе Шевцовой, кто-то из родственников уже подал заявление о вступление в наследство. Но кто именно претендует на имущество артистки, пока остается загадкой.

Ранее "Дни.ру" писали о тому, кому достанется роскошное наследство Мирошниченко.

28 августа 2023, 09:22
Ирина Мирошниченко. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
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