Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется

Егор Крид рассказал о "накаленной" атмосфере на шоу "Голос. Уже не дети".



Новый сезон "Голос. Дети" получил название "Голос. Уже не дети". Правила несколько изменились. Впервые в проекте будет четверо судей вместо трех и впервые на сцене сойдутся чемпионы прошлых лет.



Егор Крид сообщил, что наставники шоу еще не окончательно наладили взаимодействие друг с другом. В числе наставников – певцы Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид, – пишет KP.ru.

Егор отметил, что порой атмосфера "накаляется", но он старается "разбавлять ее, как может". Артисты притираются друг к другу и процесс этот еще не завершился.

"Но все равно интересно. Думаю, зрителю понравится следить за этим процессом", — заявил Крид.

Ранее сообщалось, что популярный рэп-исполнитель получил в соцсетях множество возмущенных и даже оскорбительных комментариев от нижегородцев. Люди оказались недовольны задержкой его концерта в День города. Певец поспешил оправдаться и объяснил в своем телеграм-канале, что это произошло не по его вине.