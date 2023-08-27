Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию

Ксения Собчак привлекла внимание к Виктории Боне. Ведущая показала результат пластической операции коллеги по цеху.

Ксения Собчак нередко привлекала внимание общественности своей внешностью. Многие упражняются в остроумии, когда оценивают вид ведущей, что ее, к слову, не смущает.

Обычно люди проходятся по ее внушительной челюсти и неправильному прикусу. Собчак всегда с юмором реагировала на обсуждения своей внешности.

Недавно в ее официальном телеграм-канале появился пост о нескольких манипуляциях с внешностью бывшей коллеги по цеху. "...Боне сделали пять пластических операций. Будем искать отличия", – написала Собчак.

Кроме того, ведущая опубликовала фотографию, на которой лицо звезды "Дома-2" запечатлено крупным планом. Опухшие веки дают понять, что была проведена манипуляция именно с ними.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виктория Боня сообщила общественности о намерениях сделать себе так называемые "лисьи глазки". Стоит отметить, что пользователи Сети отреагировали на публикацию Собчак бурно.

Большинство раскритиковало решение Виктории Бони лечь под нож пластического хирурга. По их мнению, она и до манипуляций с лицом была красивой женщиной. .