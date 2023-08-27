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Воскресенье 27 августа

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Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова

Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова
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Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова. Режиссер убежден, что коллега по цеху не смог жить без супруги.

26 августа скончался легендарный режиссер Глеб Панфилов. Последние месяцы 90-летний мэтр театра и кино боролся с последствиями геморрагического инсульта.

Коллеги Панфилова скорбят в связи с невосполнимой утратой, которая постигла российскую культуру. Директор Ленкома Марк Варшавер утверждает, что Глеб Анатольевич до последнего боролся за жизнь.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о своей версии произошедшего. Он убежден в том, что коллега просто не смог жить дальше без своей любимой жены Инны Чуриковой.

"Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны. Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое — невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования", — рассказал режиссер.

Яна Поплавская оказалась солидарна с Никитой Михалковым. "Они так жили душа в душу, так дышали одним дыханием, такого бы я пожелала любому, это была любовь, единение, душевный и творческий симбиоз. Я уже говорила однажды — это всегда была любовь, рука в руке, сердце к сердцу! Он ее всегда берег, фантастический союз мужчины и женщины. Теперь они вместе, они воссоединились на небесах", — цитирует актрису пресса.

Напомним, Инна Чурикова умерла 14 января текущего года. Причиной стали новообразования в головном мозге, к которым добавились проблемы с дыханием.

27 августа 2023, 18:57
Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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