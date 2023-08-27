Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова

Никита Михалков высказался о смерти Глеба Панфилова. Режиссер убежден, что коллега по цеху не смог жить без супруги.

26 августа скончался легендарный режиссер Глеб Панфилов. Последние месяцы 90-летний мэтр театра и кино боролся с последствиями геморрагического инсульта.

Коллеги Панфилова скорбят в связи с невосполнимой утратой, которая постигла российскую культуру. Директор Ленкома Марк Варшавер утверждает, что Глеб Анатольевич до последнего боролся за жизнь.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о своей версии произошедшего. Он убежден в том, что коллега просто не смог жить дальше без своей любимой жены Инны Чуриковой.

"Честно говоря, я понимал, что Глеб Анатольевич не сможет долго существовать без Инны Михайловны. Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое — невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования", — рассказал режиссер.

Яна Поплавская оказалась солидарна с Никитой Михалковым. "Они так жили душа в душу, так дышали одним дыханием, такого бы я пожелала любому, это была любовь, единение, душевный и творческий симбиоз. Я уже говорила однажды — это всегда была любовь, рука в руке, сердце к сердцу! Он ее всегда берег, фантастический союз мужчины и женщины. Теперь они вместе, они воссоединились на небесах", — цитирует актрису пресса.

Напомним, Инна Чурикова умерла 14 января текущего года. Причиной стали новообразования в головном мозге, к которым добавились проблемы с дыханием.