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Воскресенье 27 августа

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Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге

Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге
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Костомаров впервые после долгой болезни вышел к публике. Он принял участие в номере супруги Оксаны Домниной.

Роман Костомаров продолжает проходить длительный курс восстановления после операций. Сейчас спортсмен учится ходить на протезах, занимается спортом, а недавно снова вышел на лед.

Недавно Роман появился на площадке во время выступления своей супруги, Оксаны Домниной, и обратился к публике со словами благодарности.

Олимпийский чемпион в танцах на льду накануне впервые после долгой болезни вышел к публике. Он принял участие в номере супруги Оксаны Домниной и обратился к зрителям.

Стало известно, что на гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи присутствовал Евгений Петросян, который запечатлел этот момент. Костомаров поблагодарил всех, кто переживал и поддерживал его в непростой период.

Стоит отметить, что Петросян остался в восторге от программы, звездного состава, технического исполнения номеров и художественного изображения. Юморист потряс выход Костомарова. Он отметил, что в это время весь зал встал и бурными аплодисментами и со слезами на глазах встречал артиста.


Евгений Ваганович рассказал, подходил к Роману перед спектаклем, выражал ему всяческую поддержку от имени всех россиян, познакомился с его близкими. "Преодолеть бесконечную боль, найти себя в новом измерении — вот что нужно сделать. Я сказал ему: "Бог вас сохранил, значит и вы не оплошаете! А мы, россияне, душой всегда с вами", — написал Петросян.

27 августа 2023, 15:25
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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