Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге

Костомаров впервые после долгой болезни вышел к публике. Он принял участие в номере супруги Оксаны Домниной.



Роман Костомаров продолжает проходить длительный курс восстановления после операций. Сейчас спортсмен учится ходить на протезах, занимается спортом, а недавно снова вышел на лед.

Недавно Роман появился на площадке во время выступления своей супруги, Оксаны Домниной, и обратился к публике со словами благодарности.

Олимпийский чемпион в танцах на льду накануне впервые после долгой болезни вышел к публике. Он принял участие в номере супруги Оксаны Домниной и обратился к зрителям.

Стало известно, что на гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи присутствовал Евгений Петросян, который запечатлел этот момент. Костомаров поблагодарил всех, кто переживал и поддерживал его в непростой период.

Стоит отметить, что Петросян остался в восторге от программы, звездного состава, технического исполнения номеров и художественного изображения. Юморист потряс выход Костомарова. Он отметил, что в это время весь зал встал и бурными аплодисментами и со слезами на глазах встречал артиста.





Евгений Ваганович рассказал, подходил к Роману перед спектаклем, выражал ему всяческую поддержку от имени всех россиян, познакомился с его близкими. "Преодолеть бесконечную боль, найти себя в новом измерении — вот что нужно сделать. Я сказал ему: "Бог вас сохранил, значит и вы не оплошаете! А мы, россияне, душой всегда с вами", — написал Петросян.