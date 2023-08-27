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Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно

Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно
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Игорь Николаев уехал в отпуск в середине августа. Композитор увез с собой жену и маленькую дочь.

Игорь Николаев на протяжении длительного времени отсутствовал в поле зрения публики. Артист уехал из Москвы в середине августа, взяв с собой жену и маленькую дочь.

При этом исполнитель хита "Выпьем за любовь" не намеревался держать в тайне свое путешествие. Композитор публиковал на своей странице в соцсетях снимки из Венеции, а после — из столицы Франции.

Отъезд Николаева стал обрастать слухами. Общественность судачила о том, что артист обосновался в Италии, а во Францию слетал просто чтобы прогулять по одному из своих любимых европейских городов.

Музыкант не реагировал на инсинуации, и даже кокетничал с поклонниками, которые писали ему, что в родной стране не хуже, чем в Европе. Николаев с этими аргументами не спорил.

Так или иначе, Николаеву все же пришлось сделать признание и объясниться. После долгого молчания мэтр выступил с признанием: поездка за границу была запланирована давно. Перед началом учебного года артист с женой хотели показать дочери европейские достопримечательности и музеи.

Стоит отметить, что младшей дочери Игоря Николаева семь лет. Девочка в этом году поступила в музыкальную школу.

27 августа 2023, 13:21
Игорь Николаев. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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