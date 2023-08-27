Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт

Так вышло, что равнодушных к личности Шамана практически нет – артиста либо любят, либо ненавидят.

Коллеги по цеху также не упускают случая высказать о творчестве певца. Музыкант ISHAY в беседе с "Дни.ру" рассказал, что думает про работы исполнителя хита "Я русский". По словам эксперта, Шаман так популярен в том числе и из-за сильного голоса, ведь с таким диапазоном людей немного.

ISHAY уверен, что Шаману лучше выступать сольно, чтобы иметь возможность показать все свои способности. Кроме того, музыкант предложил певцу подумать над дуэтами с коллегами, которые также настроены патриотично. Особенно стоит уделить внимание, считает ISHAY, молодежным звездам, которые постоянно зажигаются на небосклоне шоу-бизнеса.

"Такие проекты выстреливают и дополнительно притягивают новую аудиторию", – говорит артист.

Конечно, в шоу-бизнесе немалую роль играет и пиар. По мнению эксперта, у SHAMAN с этим все хорошо, именно поэтому он так популярен.

"Шаман – это артист с продуманной стратегией и целями. В работе это играет большую роль", – говорит ISHAY.

Напомним, путь к славе Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN. – Прим. ред.) был долгим и непростым. Например, артист вылетел из шоу "Фактор А". Певец тогда пообещал Алле Пугачевой, что она еще о нем услышит. Не обманул.