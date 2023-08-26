Роман Костомаров обратился к народу после первого выхода на лед с протезами

Роман Костомаров записал видеообращение для своих поклонников.

После ампутации конечностей спортсмен учится заново жить. Судя по всему, фигурист настроен оптимистично, он планирует даже когда-нибудь снова кататься на коньках. В этом его поддерживает и партнерша по танцам на льду Татьяна Навка, которая верит в силу духа коллеги.

Впрочем, чудо уже произошло. Спустя три месяца после выписки из больницы Роман Костомаров вышел на лед в шоу Ильи Авербуха, которое сейчас гастролирует в Сочи. По словам тренера, он не надеялся, что спортсмен согласится на эту авантюру, но все-таки предложил. Появление Костомарова в конце номера его жены Татьяны Домниной произвело настоящий фурор. Зал стоя аплодировал, а соцсети еще несколько дней восхищались фигуристом.

Наконец Роман Костомаров обратился к народу после своего первого выхода на лед с протезами. Они с Татьяной Домниной поблагодарили за поддержку, отметив, что читают все комментарии и добрые слова.

"Всем желаем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя", – подытожили Домнина и Костомаров.

По некоторым данным, спортсмен выйдет еще несколько раз на лед в рамках шоу Авербуха в Сочи.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в середине января с пневмонией. Фигуриста пришлось ввести в кому, но организм не справлялся, начался некроз тканей, и врачам пришлось ампутировать стопы и кисти.