Роман Костомаров обратился к народу после первого выхода на лед с протезами

Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

Лента новостей

Суббота 26 августа

15:54Роман Костомаров обратился к народу после первого выхода на лед с протезами 14:47Брежнева и Меладзе пытаются избавиться от роскошной недвижимости в Подмосковье: цена растет 13:57Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян: фото 12:46Названа преемница укатившей за границу Пугачевой: Волевым характером обладает 11:03"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым 08:15Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников "Давай поженимся!" 06:08Врач назвала важные для иммунитета овощи 04:27Эксперт назвал эффективный способ накопить сбережения за 4 шага 02:03От халатов до игрушек для взрослых: что чаще всего крадут из отелей туристы 00:14Актриса Бочкарева раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе" 22:42Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми 22:17В Калуге нетрезвый водитель сбил 11 человек на тротуаре 22:05Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте 18:26Изменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян: фото 17:02Александр Домогаров решил не жениться в ближайшие два года: и вот почему 14:55Основателя группы "Алиса" нашли в лесу после сообщения о пропаже 14:49Врач развеял опасения россиян об усилении контроля за рецептурными лекарствами 14:43Эксперты дали советы по оформлению ипотеки на строительство дома 13:37Дважды разведенная Бородина дала совет по сохранению страсти в отношениях 12:42Косметолог: из-за увлечения гаджетами растет второй подбородок 11:11"Тимур, прости": Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями 10:29"Тряхануло знатно": Асмус попала в больницу с инфекцией 09:55Что делать в случае затопления квартиры соседями 09:29Как родственники Градского борются за миллиардное наследство 08:20Вы только посмотрите! Виторгана заменили в российском сериале неожиданным образом 08:17"Каждый в праве самовыражаться": откровенным снимкам 57-летней Натальи Штурм нашли оправдание 06:22Участница шоу "Холостяк" Мария Вебер об отношениях с Тимати 04:34Чем опасна монодиета: объясняет диетолог 02:19Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему 00:06Что делать, если отравились грибами? 23:55Ученые создали вакцину от алкоголизма 23:40Названы самые популярные на Западе фильмы из СССР 23:14Скончался прославленный врач-пульмонолог 20:28Работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов 19:48Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе 19:34"Приятное ощущение": Анна Семенович освоила новую профессию 18:44Основатель группы "Алиса" пропал без вести: что известно на данный момент 17:59С какими проблемами звезды российского шоу-бизнеса обращаются к психологам 17:53Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 17:09Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора 15:3020 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины 14:41"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 14:15Врачи больницы в подмосковной Дубне спасли беременную и ее малыша 13:5656-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике 13:13"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее 12:52На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит SHAMAN 12:30Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына 11:29"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской 11:01Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки 10:46У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Роман Костомаров обратился к народу после первого выхода на лед с протезами

Роман Костомаров обратился к народу после первого выхода на лед с протезами
96

Роман Костомаров записал видеообращение для своих поклонников.

После ампутации конечностей спортсмен учится заново жить. Судя по всему, фигурист настроен оптимистично, он планирует даже когда-нибудь снова кататься на коньках. В этом его поддерживает и партнерша по танцам на льду Татьяна Навка, которая верит в силу духа коллеги.

Впрочем, чудо уже произошло. Спустя три месяца после выписки из больницы Роман Костомаров вышел на лед в шоу Ильи Авербуха, которое сейчас гастролирует в Сочи. По словам тренера, он не надеялся, что спортсмен согласится на эту авантюру, но все-таки предложил. Появление Костомарова в конце номера его жены Татьяны Домниной произвело настоящий фурор. Зал стоя аплодировал, а соцсети еще несколько дней восхищались фигуристом.

Наконец Роман Костомаров обратился к народу после своего первого выхода на лед с протезами. Они с Татьяной Домниной поблагодарили за поддержку, отметив, что читают все комментарии и добрые слова.

"Всем желаем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя", – подытожили Домнина и Костомаров.

По некоторым данным, спортсмен выйдет еще несколько раз на лед в рамках шоу Авербуха в Сочи.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в середине января с пневмонией. Фигуриста пришлось ввести в кому, но организм не справлялся, начался некроз тканей, и врачам пришлось ампутировать стопы и кисти.

26 августа 2023, 15:54
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

По теме

Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора

Брежнева и Меладзе пытаются избавиться от роскошной недвижимости в Подмосковье: цена растет

Брежнева и Меладзе пытаются избавиться от роскошной недвижимости в Подмосковье: цена растет
Вера Брежнева и Константин Меладзе просят за особняк на 50 миллионов больше, чем в феврале этого года. Артистка и продюсер покинули страну еще зимой 2022 года.

Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян: фото

Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян: фото
Блогер отправилась за океан, чтобы сделать операцию, о которой мечтала. Виктория Боня раньше уверяла, что никогда не делала пластические операции: не вставляла себе ни грудь, ни губы.

Названа преемница укатившей за границу Пугачевой: Волевым характером обладает

Названа преемница укатившей за границу Пугачевой: Волевым характером обладает
Алла Пугачева многие годы занимала место главной звезды отечественного шоу-бизнеса. После ее отъезда с мужем-иноагентом и детьми многие стали интересоваться, кто мог бы занять опустевшее место дивы всея шоубиза.

"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым

"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым
Юлия Ковальчук рассказала, что ей позволяет сохранять близкие отношения с Алексеем Чумаковым. По словам Юлии Ковальчук, для них с мужем важно оставить все, что происходило за 15 лет брака, только между ники.

Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников "Давай поженимся!"

Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников "Давай поженимся!"
Сваха рассказала, как выводит на чистую воду женихов и невест "Давай поженимся". Как и многие другие развлекательные программы, шоу "Давай поженимся" пропало с экранов на полтора года.

Выбор читателей

25/08ПтнПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему 25/08ПтнВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми 25/08Птн"Тимур, прости": Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями 25/08ПтнПропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте 24/08ЧтвГрандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 25/08ПтнИзменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян: фото