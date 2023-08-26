Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом

Лента новостей

Суббота 26 августа

11:03"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым 08:15Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников "Давай поженимся!" 06:08Врач назвала важные для иммунитета овощи 04:27Эксперт назвал эффективный способ накопить сбережения за 4 шага 02:03От халатов до игрушек для взрослых: что чаще всего крадут из отелей туристы 00:14Актриса Бочкарева раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе" 22:42Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми 22:17В Калуге нетрезвый водитель сбил 11 человек на тротуаре 22:05Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте 18:26Изменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян: фото 17:02Александр Домогаров решил не жениться в ближайшие два года: и вот почему 14:55Основателя группы "Алиса" нашли в лесу после сообщения о пропаже 14:49Врач развеял опасения россиян об усилении контроля за рецептурными лекарствами 14:43Эксперты дали советы по оформлению ипотеки на строительство дома 13:37Дважды разведенная Бородина дала совет по сохранению страсти в отношениях 12:42Косметолог: из-за увлечения гаджетами растет второй подбородок 11:11"Тимур, прости": Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями 10:29"Тряхануло знатно": Асмус попала в больницу с инфекцией 09:55Что делать в случае затопления квартиры соседями 09:29Как родственники Градского борются за миллиардное наследство 08:20Вы только посмотрите! Виторгана заменили в российском сериале неожиданным образом 08:17"Каждый в праве самовыражаться": откровенным снимкам 57-летней Натальи Штурм нашли оправдание 06:22Участница шоу "Холостяк" Мария Вебер об отношениях с Тимати 04:34Чем опасна монодиета: объясняет диетолог 02:19Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему 00:06Что делать, если отравились грибами? 23:55Ученые создали вакцину от алкоголизма 23:40Названы самые популярные на Западе фильмы из СССР 23:14Скончался прославленный врач-пульмонолог 20:28Работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов 19:48Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе 19:34"Приятное ощущение": Анна Семенович освоила новую профессию 18:44Основатель группы "Алиса" пропал без вести: что известно на данный момент 17:59С какими проблемами звезды российского шоу-бизнеса обращаются к психологам 17:53Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 17:09Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора 15:3020 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины 14:41"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 14:15Врачи больницы в подмосковной Дубне спасли беременную и ее малыша 13:5656-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике 13:13"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее 12:52На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит SHAMAN 12:30Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына 11:29"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской 11:01Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки 10:46У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам 09:40"Превращают в простушку": названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука 09:01"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной 09:01Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита 08:20Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым

"Важно, чтобы все интимное было закрыто": Ковальчук об отношениях с Чумаковым

Юлия Ковальчук рассказала, что ей позволяет сохранять близкие отношения с Алексеем Чумаковым.

По словам Юлии Ковальчук, для них с мужем важно оставить все, что происходило за 15 лет брака, только между ники. "Для нас важно, чтобы все интимное было максимально закрыто", – рассказала певица.

Также именно поэтому звезда старается не давать советов по тому, как построить гармоничные отношения. При этом Юлия уверена: главное – большая любовь, во имя которой хочется жить, помогать и творить. "А дальше уже нюансы", – считает Ковальчук.

Пара вместе больше 15 лет и создает впечатление очень гармоничного союза. Возможно, дело в том, что не рассказывают в интервью ничего, что связано с "внутренней кухней" их брака. Более того, супруги также скрывают детей.

Старшей дочери Ковальчук и Чумакова – Амелии – уже шесть лет. Поклонники до сих пор не знают, как девочка выглядит. Более того, вторую беременность артистка также держала в тайне, сообщив о радостном событии постфактум. Младшая дочь пары появилась на свет летом этого года в одном их московских роддомов. Юлии Ковальчук удалось сохранить тайну, так как практически всю беременность артистка провела в Испании.

Правда, в Сети народ не очень доволен рассуждениями артистов на тему личной жизни. "Оба сбитые летчики уже, хотите жить для себя – не выставлялись бы тогда с новостями своими", – пишут в комментариях.

26 августа 2023, 11:03
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Bonjour✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Внешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала?
Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников "Давай поженимся!"

Сябитова раскрыла о своем методе распознавать ложь участников "Давай поженимся!"
Сваха рассказала, как выводит на чистую воду женихов и невест "Давай поженимся". Как и многие другие развлекательные программы, шоу "Давай поженимся" пропало с экранов на полтора года.

Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми

Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми
Семь долгих лет пара боролась за опеку над детьми. Все эти годы Брэд Питт вел очень закрытый образ жизни и тщательно скрывал личную жизнь.

Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте

Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте
Сергей Светлаков перестал появляться на публике и активно вести социальные сети весной прошлого года. Как оказалось, артист продолжал работать и сотрудничать с ТНТ, точнее с проектом PREMIER, который также входит в "Газпром-медиа".

Изменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян: фото

Изменения во внешности Надежды Кадышевой шокировали россиян: фото
Надежда Кадышева избегает светских мероприятий и практически не ведет социальные сети. 64-летняя артистка вместе со своим супругом Александром Костюком записала видео в поддержку российских солдат.

Александр Домогаров решил не жениться в ближайшие два года: и вот почему

Александр Домогаров решил не жениться в ближайшие два года: и вот почему
Недавно в Сети появились слухи, якобы Александр Домогаров собрался в ЗАГС в четвертый раз. Актер старается оберегать личную жизнь, несмотря на это, информация то и дело просачивается в прессу.

Выбор читателей

25/08ПтнПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему 24/08Чтв"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 25/08Птн"Тимур, прости": Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями 24/08ЧтвГрандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 24/08Чтв"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской 25/08ПтнВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми