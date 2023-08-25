Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми

Семь долгих лет пара боролась за опеку над детьми.

Все эти годы Брэд Питт вел очень закрытый образ жизни и тщательно скрывал личную жизнь. По слухам, он боялся, что бывшая жена обернет факт новых отношений ему во вред.

Однако около года назад стало известно, что актер все же не монах. Он начал встречаться с фитнесс-тренером Инесс де Рамон. Все это время девушка, которая, кстати, почти на 20 лет младше Брэда Питта, всячески пыталась избежать внимания со стороны прессы.

По слухам, пара далеко продвинулась в своем романе. Например, актер пригласил возлюбленную в свой замок во Франции, где они вместе провели почти половину лета. Более того, Брэд Питт уже познакомил Инесс де Рамон со своими детьми, и это сильно разозлило Анджелину Джоли.

Пара, расставшаяся в 2016-м, вместе воспитывала шестерых детей – троих приемных (Мэддокс, Захра, Пакс) и троих родных (Шайло, Нокс, Вивьен). После скандала с разводом Анджелина Джоли подала в суд, желая добиться единоличной опеки, так как считала, что Бэд Питт попросту опасен для детей. Якобы он поднимал на них руку и злоупотреблял спиртными напитками. Помимо этого, актриса пыталась отсудить у бывшего мужа замок и винодельню во Франции.

Спустя семь лет судебных тяжб пара все же пришла к мирному решению. Адвокат Анджелина Джоли заявил, что она пошла на это только из-за опасений разориться, ведь на адвокатов она тратила огромные деньги. Брэд Питт наконец-то получил то, чего так долго хотел, – совместную опеку.