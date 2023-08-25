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Пятница 25 августа

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Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте

Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно появился в неожиданном месте
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Сергей Светлаков перестал появляться на публике и активно вести социальные сети весной прошлого года.

Как оказалось, артист продолжал работать и сотрудничать с ТНТ, точнее с проектом PREMIER, который также входит в "Газпром-медиа". Компания Сергея Светлакова "Свердловск" на днях презентовала новый сериал "Казачок".

Премьера состоялась 24 августа в одном из московских клубов. Поддержать проект пришли многие знаменитости, например Денис Шведов, Ирина Горбачева, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Екатерина Волкова, Наталья Бочкарева и многие другие. Ведущим презентации стал Гоша Куценко.

Пропавший с радаров Сергей Светлаков внезапно также появился на публике в неожиданном месте. После многомесячного перерыва он вышел в свет вместе с супругой Антониной Чеботаревой, чтоб поддержать премьеру сериала "Казачок".

В прошлом году ходили слухи, якобы шоумен покинул Россию на фоне февральских событий. Потом стало известно, что Сергей Светлаков продал свой дом в Латвии. В целом это было вполне логичное решение, учитывая, что многим россиянам с прошлого года стало проблематично добираться до Европы, а также оплачивать содержание заграничных апартаментов.

Напомним, Сергей Светлаков был одним из тех, кто поддержал друга Ивана Урганта, на которого многие накинулись с осуждением за молчание относительно происходящего.

25 августа 2023, 22:05
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

Сергей Светлаков признался, что кризис среднего возраста он уже пережил.
Артист с первой супругой Юлией.
Светлаков примерял на себя разные образы.
И даже изображал преступника.
Светлаков принимал участие в передаче "Прожекторперисхилтон".
Сергей даже перевоплощался в женщину.
На его счету работник завода с нетрадиционной ориентацией.
И подросток, мечтающий о сексе.
К 40 годам Сергей Светлаков многого добился.

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