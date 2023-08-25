Дважды разведенная Бородина дала совет по сохранению страсти в отношениях

Ведущая "Дома-2" рассказала, что может помочь поддерживать искру в браке.

Не секрет, что Ксения Бородина имеет большой опыт в любовных делах. Кроме того, что брюнетка уже много лет работает ведущей самого известного в России реалити-шоу о построении отношений, она и сама не раз предпринимала попытки создать крепкий союз. Вот только закончились они не слишком удачно. К своим 40 годам светская львица успела дважды развестись, а в третий раз замуж пока не вышла.

Как бы там ни было, Ксения не стесняется говорить с фанатами на тему отношений и давать им советы. Сегодня телеведущая решила поговорить в блоге о распространенной проблеме. Звезда "Дома-2" порассуждала о том, почему люди теряют интерес друг к другу в длительном браке, и как этого можно избежать.

Пересказывая сюжет одного из сериалов, Бородина возмутилась, что некоторые пары предпочитают не работать над отношениями, а убегать от проблем. Но этот подход, по мнению светской львицы, обречен на провал. Ксения уверена, что страсть можно сохранять даже в 20-летнем браке. Для этого нужно не расслабляться и постоянно вносить какое-то разнообразие.

"Должны быть какие-то путешествия совместные, поездки вдвоем, какие-то романтики, какие-то сюрпризы, приятные вещи, которые будут вас вдохновлять и одного, и другого", – дала совет по сохранению страсти в отношениях телеведущая.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксению Бородину не узнать после кардинальной смены имиджа.