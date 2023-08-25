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Пятница 25 августа

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"Тряхануло знатно": Асмус попала в больницу с инфекцией

"Тряхануло знатно": Асмус попала в больницу с инфекцией
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Актриса вышла на связь в социальных сетях и рассказала о своем состоянии.

Еще недавно никто и подумать не мог, что в жизни Кристины Асмус может быть что-то не так. Артистка публиковала в социальных сетях только положительные моменты и выглядела абсолютно счастливой. Но последний месяц выдался для нее по-настоящему непростым.

В конце июля звезда фильма "Текст" дала неожиданно откровенное интервью. В нем бывшая жена Гарика Харламова рассказала о том, чем долгое время не решалась поделиться с публикой. Асмус призналась, что в студенческие годы ей пришлось столкнуться с домашним насилием. По словам знаменитости, ей до сих пор не удалось забыть этот тяжелый период своей жизни.

Очевидно, артистке нелегко было откровенничать с публикой на столь личные темы. К тому же, некоторые пользователи не проявили тактичность и оставили под роликом с интервью неприятные комментарии. Одному из таких Кристина посвятила целый пост в социальных сетях. К сожалению, это была не последняя неприятность, с которой ей пришлось столкнуться этим летом.

На днях со знаменитостью случилась новая беда. Асмус вышла на связь в социальных сетях и рассказала, что попала в больницу с инфекцией. Актриса слегла с ротавирусом и всеми сопутствующими ему симптомами, в том числе высокой температурой.

"2 дня пролежала в местной инфекционке, высокая температура и все сопутствующие симптомы ротавируса. Тряхануло знатно, съемки все полетели... Зато организм норм так очистился", – поделилась Кристина Асмус.

Сейчас звезде, по ее признанию, уже немного легче, но болезнь по-прежнему не отпускает до конца. Также артистка показала, из чего теперь состоит ее рацион. Знаменитость запечатлела на снимке тарелку вареного риса рядом с горой таблеток.

25 августа 2023, 10:29
Кристина Асмус. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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