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Пятница 25 августа

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Как родственники Градского борются за миллиардное наследство

Как родственники Градского борются за миллиардное наследство
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Скандал вокруг наследства покойного артиста не утихает. Главными участниками семейной драмы стали вдова певца Марина и его старший сын Даниил.

Народного артиста Александра Градского не стало в ноябре 2021 года. После себя знаменитый шансонье оставил не только неоценимое творческое наследие, но и внушительное состояние, которое никак не могут между собой поделить его близкие.

Родственники покойного Градского продолжают сражаться за наследство, общая стоимость которого насчитывает около миллиарда рублей. Артист завещал родным три квартиры в столице, два дома, девять земельных участков, автомобили и несколько сотен миллионов рублей на счетах. Однако спокойно поделить имущество наследникам не удалось, и в результате между ними разгорелась семейная драма.

Всего через несколько месяцев после кончины шансонье, в январе 2022-го, в его загородом доме случился крупный скандал. Вдова артиста Марина Коташенко обратилась в полицию, заявив, что ее ограбили. Злоумышленники в масках вынудили женщину провести их в особняк и забрали чемодан с сотней миллионов рублей, хранившийся под кроватью.

У многих эта история вызвала большие сомнения. Помимо других несостыковок, людей смутило, что женщина выждала несколько часов, прежде чем сообщить об ограблении. Некоторые предположили, что она могла все подстроить, чтобы не делить деньги с другими наследниками. Впрочем, доказательств этому так и не нашли, как и злоумышленников.

Не так давно скандал получил новый поворот. Сын артиста Даниил обратился в полицию с заявлением о том, что вдова отца украла внушительную сумму денег. В ответ Марина обвинила пасынка в краже антикварных стульев, посуды и семейных фото из особняка. Можно предположить, что таким образом сын и вдова музыканта пытаются устранить конкурентов. Если выяснится, что один из претендентов на наследство украл или утаил его часть, то он его могут лишить права участвовать в разделе имущества.

Чем закончится ожесточенная война за наследство, пока остается загадкой, передает Пятый канал. Помимо сына и вдовы Градского, которые буквально схлестнулись в борьбе за куш, на имущество покойного музыканта претендует его дочь Мария, а также двое детей от жены Марины.

Ранее "Дни.ру" писали, что театр Градского подал в суд на его наследников.

25 августа 2023, 09:29
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

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