Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему

Разговоры о возвращении опального "запасного" принца ходили давно.

Инсайдеры сообщают, что Гарри планирует вернуться в Великобританию, правда, всего на несколько дней. Принц хочет присутствовать на мероприятии в честь первой годовщины смерти своей бабушки Елизаветы II. Королева Великобритании скончалась 8 сентября 2022 года.

Отмечается, что принц Гарри приедет без жены и детей, также он не планирует общаться с отцом и другими родственниками. Отношения между братьями находятся на "твердо укоренившемся дне", отмечает источник близкий ко дворцу.

Многие были уверены, что годовщина смерти Елизаветы II могла бы стать хорошим поводом, чтобы урегулировать отношения внутри семьи, но пока это вряд ли случится. Уильям и король Карл III не поддерживают связь с Гарри и Меган Маркл после скандальных интервью и книг, в которых "запасной" принц выдал множество секретов и выступил с критикой членов королевской семьи.

Кроме того, в Сети то и дело распространяются слухи, что брак Гарри и Меган Маркл трещит по швам. Якобы бывшая актриса не удовлетворена тем, как складывается их жизнь после отказа от королевских обязанностей и переезда в США. Пара пытается выстроить новый образ в прессе, однако каждый раз попадает в новый скандал, а уровень доверия публики к ним крайне низок.